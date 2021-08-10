Heyelana müdahale eden kepçe devrildi: 2 yaralı Ordu’nun Perşembe ilçesinde yağışlar sonrası heyelanlı bölgede çalışan iş makinesi devrildi, 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelana müdahale eden kepçe devrildi: 2 yaralı Ordu’nun Perşembe ilçesinde yağışlar sonrası heyelanlı bölgede çalışan iş makinesi devrildi, 2 kişi yaralandı

İHA

Heyelana müdahale eden kepçe devrildi: 2 yaralı Ordu’nun Perşembe ilçesinde yağışlar sonrası heyelanlı bölgede çalışan iş makinesi devrildi, 2 kişi yaralandı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde, şiddetli sağanak sonrası oluşan toprak kayması ve yol çökmelerine müdahale eden kepçenin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Ordu genelinde iki gündür devam eden ve aralıklarla etkisini arttıran sağanak sonrası Perşembe ilçesinde küçük çaplı heyelanlar ve yollarda tahribatlar meydana geldi. Ordu Büyükşehir ve Perşembe Belediyesi’ne bağlı ekipler, alanlarda gerekli çalışmalarını yaparken, ilçeye Yeniköy Mahallesi’nde heyelan ve yol tahribatlarını onarmada kullanılan kiralık bir kepçe kontrolden çıkarak bahçeye devrildi. Kaza sonrası operatör Ersan E. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralanırken, iş makinesinde ise maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

“54 mahallemizin tamamında zarar ve tahribatlar var”
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yoğun yağışlar sonrası mahallelerde toprak kayması, yollarda ise tahribatların meydana geldiğini belirtti. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin koordineli şekilde çalışmaları sürdürdüğünü belirten Başkan Tandoğan, “Bu çalışmalarda görev alan personellerimiz yolları ulaşıma açmada, uçukları kaldırmada 24 saat esasına göre çalışan personellerimizin tamamına çok teşekkür ediyorum. Rabb'im hiç kimseye böyle zararlar afetler yaşatmasın. Bu çalışma esnasında iş makinemizin heyelan alanında çalışma yaparken devrilmesi sonucu iki çalışanımız yaralanmıştır. Yaralanan çalışma arkadaşlarımıza çok geçmiş olsun diyor, Rabb'im bu gibi afetlerden, bu gibi kazalardan tüm hemşehrilerimizi tüm çalışanlarımızı korumasını temenni ediyorum. Çok şükür çalışanlarımızın sağlık durumu iyidir. Yağmur sonucunda 54 mahallemizin tamamında zararlar ve tahribatlar meydana gelmiştir, bu tahribatlar ve zararlar en kısa süre içinde onarılarak eskisinden daha iyi ve düzenli olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu için sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Ordu için sağanak uyarısı
Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor
Ordu´da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Ordu´da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve tırmanış sporuna açılıyor
YEREL HABERLER Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre ...
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum AFAD ve jeoloji mühendislerinin vereceği rapora göre hareket edilecek
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli ...
Altınordu’da asırlık yol hayali tamamlandı
YEREL HABERLER Altınordu’da asırlık yol hayali tamamlandı
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu son ile bitti Ordu’daki baba, İtalya’daki oğlu ile 36 yıl sonra kavuştu
YEREL HABERLER İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu ...
Ordu´da sağanak etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Ordu´da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi
Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı Ordu'da sel: Araçlar ve evler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı Ordu'da sel: ...
Ordu aşı haritasında maviye döndü
YEREL HABERLER Ordu aşı haritasında maviye döndü
Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"
YEREL HABERLER Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir ...
Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”
Ordu´da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Ordu´da sağanak etkili oldu
Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
YEREL HABERLER Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü
YEREL HABERLER Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata ...
Şiddetli yağmur pazar yerinde su baskınına neden oldu
YEREL HABERLER Şiddetli yağmur pazar yerinde su baskınına neden oldu
Lastik ayakkabılara fındık sezonu talep artıyor Bazı vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için, bazı vatandaşlar ise gurbete gittikleri ülkelerde hatıra saklamak için lastik ayakkabı satın alıyor
YEREL HABERLER Lastik ayakkabılara fındık sezonu talep artıyor Bazı ...
Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor
Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Minibüs şarampole yuvarlandı; anne öldü, kızı ve ...
Ordu’da sağanak
YEREL HABERLER Ordu’da sağanak
Fındık patozcuları mesaiye hazır Yılda bir kere 40 günlük sezonda çalışan patozcular, sezondan umutlu
YEREL HABERLER Fındık patozcuları mesaiye hazır Yılda bir kere 40 ...
Yavru baykuşlar koruma altında
YEREL HABERLER Yavru baykuşlar koruma altında
Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da trafik kazası: 2 yaralı