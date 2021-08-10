Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

İHA

Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde annesiyle beraber kaldırımda yürüdüğü sırada aniden yola fırlayınca otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Kaza, Liseler Mahallesi AkkuşNiksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle beraber kaldırımda yürüyen zihinsel engelli M.G. (7) aniden yola çıktı. Çocuğa, M.K. idaresindeki 52 BC 566 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD açıkladı: "Ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması sonrası bina sakinleri evlerine geçebilecek"
YEREL HABERLER AFAD açıkladı: "Ağaçlandırma ve yeni bir istinat ...
Başkan Tavlı: “Zamanında alınan tedbirler ile afetin eşiğinden döndük” Ünye ilçesi alınan önlemlerle sel afetini ucuz atlattı
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Zamanında alınan tedbirler ile afetin ...
Heyelana müdahale eden iş makinesi devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Heyelana müdahale eden iş makinesi devrildi: 2 yaralı
Altınordu Belediyesi ekipleri Ünye’de çalışmalara destek veriyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi ekipleri Ünye’de çalışmalara ...
Heyelana müdahale eden kepçe devrildi: 2 yaralı Ordu’nun Perşembe ilçesinde yağışlar sonrası heyelanlı bölgede çalışan iş makinesi devrildi, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Heyelana müdahale eden kepçe devrildi: 2 ...
Ordu için sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Ordu için sağanak uyarısı
Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor
Ordu´da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Ordu´da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve tırmanış sporuna açılıyor
YEREL HABERLER Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre ...
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum AFAD ve jeoloji mühendislerinin vereceği rapora göre hareket edilecek
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli ...
Altınordu’da asırlık yol hayali tamamlandı
YEREL HABERLER Altınordu’da asırlık yol hayali tamamlandı
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu son ile bitti Ordu’daki baba, İtalya’daki oğlu ile 36 yıl sonra kavuştu
YEREL HABERLER İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu ...
Ordu´da sağanak etkili oldu (2)
YEREL HABERLER Ordu´da sağanak etkili oldu (2)
Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan: 10'ar katlı 3 bina tahliye edildi
Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı Ordu'da sel: Araçlar ve evler sular altında kaldı
YEREL HABERLER Ünye'yi sel vurdu: Birçok evi su bastı Ordu'da sel: ...
Ordu aşı haritasında maviye döndü
YEREL HABERLER Ordu aşı haritasında maviye döndü
Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı"
YEREL HABERLER Başkan Güler: “Tedbirler sayesinde herhangi bir ...
Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “85 mahallemizde aynı anda çalışıyoruz”
Ordu´da sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Ordu´da sağanak etkili oldu
Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
YEREL HABERLER Yoğun yağış nedeniyle mahalle köprüsü yıkıldı
Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata döndürdü
YEREL HABERLER Başkan yardımcısının duyarlılığı martıyı hayata ...
Şiddetli yağmur pazar yerinde su baskınına neden oldu
YEREL HABERLER Şiddetli yağmur pazar yerinde su baskınına neden oldu
Lastik ayakkabılara fındık sezonu talep artıyor Bazı vatandaşlar fındık hasadında kullanmak için, bazı vatandaşlar ise gurbete gittikleri ülkelerde hatıra saklamak için lastik ayakkabı satın alıyor
YEREL HABERLER Lastik ayakkabılara fındık sezonu talep artıyor Bazı ...
Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Sağanak yağışlar fındık işçilerini tedirgin ediyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.