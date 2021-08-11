Sağanak yağıştan araçların plakaları düştü

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Ordu'nun Ünye ilçesinde geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonrası çok sayıda aracın plakası düştü.

Ünye ilçesinde 8 ve 9 Ağustos tarihlerinde görülen şiddetli yağış sonrası yollarda biriken su birikintileri, bazı araçların plakasının düşmesine neden oldu. Suların çekilmesi ile birlikte gün yüzüne çıkan plakalar alınarak, Curi Irmağı kenarına bırakıldı.

Plakasını düşüren araç sahiplerinin, plakalarını buradan temin edebileceği öğrenildi.

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