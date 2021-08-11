Ordu´da 3 günlük yağışta 255 heyelan



Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU´da, 3 gün boyunca etkili olan şiddetli yağışın ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı. İl genelinde 255 noktada heyelan meydana geldiği, 632 noktaya ekiplerin müdahale ettiği açıklandı.

Kentte, cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan ve 3 gün boyunca etkili olan şiddetli yağış sonrası Ünye, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerindeki 255 noktada heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 34 noktada dere ıslahı, 12 noktada yağmur suyu hattı temizliği, 8 noktaya koruge boru atımı, 1 noktada menfez kazı çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, 322 noktadaki beton boru ağızlarında olası tıkanıklıkların önlenmesi için iş makineleriyle sürekli olarak bu noktalara müdahale etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 8 ilçede meydana gelen heyelanlar sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Güler, "Heyelanların ve su baskınlarının tamamına müdahale ettik. Bazı ilçelerimize yakın derelerin su debilerindeki artışlar ciddi riskler oluşturdu. Ekiplerimizin dere yataklarında aldıkları önlemler, iş makineleriyle müdahaleleri sonrası yaşanabilmesi muhtemel çok büyük olumsuzlukların önüne geçtik" diye konuştu.

Yağışların başladığı ilk günden itibaren sahada ciddi çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Güler, "Birçok ilçe mahalle yollarında hasarlar meydana geldi. Ekiplerimiz sağanak yağışların başladığı günden bu yana sahada özverili bir çalışma sürdürüyorlar. Tüm ekiplerimize gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ise meteorolojik verileri ve uyarıları dikkate almalarını rica ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-08-11 15:07:47



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