Ordu’da sağanak nedeniyle dere taştı, yol geçici olarak ulaşıma kapandı

Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ordu’da etkili olan sağanak sonrası bir derenin taşması nedeniyle iki ilçeyi birbirine bağlayan karayolu geçici olarak ulaşıma kapandı.

Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini devam ettiren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. KumruFatsa yolundaki bir noktada taşkın sonucu yolda su birikintileri meydana geldi. Fındık bahçelerinden de akan yağmur sularının da etkisiyle birikintinin yüksekliği artarken, jandarma ekipleri, araçların bu noktadan geçişini ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine alanda çalışma başlatan görevliler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.