Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı

DHA

Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı


Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA) ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, belediye ve itfiaiye ekiplerince kurtarıldı. 
Kentte etkisini sürdüren sağanak, Fatsa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede taşkın sonucu Beyceli Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinde su taşkını yaşandı. Taşkın sonrası tesisteki 5 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediyeye ait iş makineleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, ekipler bölgede çalışma başlattı.  DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2021-08-11 22:49:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da dere taştı, kapanan yol ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Ordu'da dere taştı, kapanan yol ulaşıma açıldı
Kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan fındık işçisi Belkize, öldü
YEREL HABERLER Kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan fındık ...
Ordu’da sağanak nedeniyle dere taştı, yol geçici olarak ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Ordu’da sağanak nedeniyle dere taştı, yol geçici ...
Elektrik akımına kapılan fındık işçisi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan fındık işçisi hayatını ...
Şehit Eren Bülbül'ün adı, Ordu'da anaokulunda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Eren Bülbül'ün adı, Ordu'da anaokulunda ...
Fındık tirmidi tezgahlarda
YEREL HABERLER Fındık tirmidi tezgahlarda
Şehit Erden'in adı, anaokulunda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Erden'in adı, anaokulunda yaşatılacak
Ordu´da 3 günlük yağışta 255 heyelan
YEREL HABERLER Ordu´da 3 günlük yağışta 255 heyelan
Sağanak yağıştan araçların plakaları düştü
YEREL HABERLER Sağanak yağıştan araçların plakaları düştü
Ordu plajlarında 83 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
YEREL HABERLER Ordu plajlarında 83 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Ordu’da 255 noktada heyelan meydana geldi
YEREL HABERLER Ordu’da 255 noktada heyelan meydana geldi
Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
YEREL HABERLER Aniden yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
AFAD açıkladı: "Ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması sonrası bina sakinleri evlerine geçebilecek"
YEREL HABERLER AFAD açıkladı: "Ağaçlandırma ve yeni bir istinat ...
Başkan Tavlı: “Zamanında alınan tedbirler ile afetin eşiğinden döndük” Ünye ilçesi alınan önlemlerle sel afetini ucuz atlattı
YEREL HABERLER Başkan Tavlı: “Zamanında alınan tedbirler ile afetin ...
Heyelana müdahale eden iş makinesi devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Heyelana müdahale eden iş makinesi devrildi: 2 yaralı
Altınordu Belediyesi ekipleri Ünye’de çalışmalara destek veriyor
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi ekipleri Ünye’de çalışmalara ...
Heyelana müdahale eden kepçe devrildi: 2 yaralı Ordu’nun Perşembe ilçesinde yağışlar sonrası heyelanlı bölgede çalışan iş makinesi devrildi, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Heyelana müdahale eden kepçe devrildi: 2 ...
Ordu için sağanak uyarısı
YEREL HABERLER Ordu için sağanak uyarısı
Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Ordu’da sel sonrası evlerdeki sular tahliye ediliyor
Ordu´da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Ordu´da sel ve heyelan sonrası hasar tespiti
Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre yüksekliğindeki Yoroz Tepesi, dağcılık ve tırmanış sporuna açılıyor
YEREL HABERLER Yoroz, dağ sporuna açılıyor Ordu’da 900 metre ...
Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli sitede son durum AFAD ve jeoloji mühendislerinin vereceği rapora göre hareket edilecek
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan nedeniyle boşaltılan 96 daireli ...
Altınordu’da asırlık yol hayali tamamlandı
YEREL HABERLER Altınordu’da asırlık yol hayali tamamlandı
İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu son ile bitti Ordu’daki baba, İtalya’daki oğlu ile 36 yıl sonra kavuştu
YEREL HABERLER İtalya’dan Türkiye’ye uzanan baba-oğul hasreti mutlu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.