Fatsa'da etkili sağanak; alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı

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Mustafa KIRLAK/FATSA (Ordu), (DHA) ORDU'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle alabalık tesisinde mahsur kalan 5 kişi, belediye ve itfiaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte etkisini sürdüren sağanak, Fatsa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede taşkın sonucu Beyceli Mahallesi'nde bulunan alabalık tesisinde su taşkını yaşandı. Taşkın sonrası tesisteki 5 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye belediyeye ait iş makineleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonrası mahsur kalan 5 kişi kurtarılırken, ekipler bölgede çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-08-11 22:49:37



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