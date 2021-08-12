Ünye'de metrekareye 140 kg yağmur düştü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Ünye’ye metrekareye 140 kilogram yağmur düştü” “Önceden aldığımız tedbirler ve koordineli çalışma sel ve taşkınları önledi”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, metrekareye 140 kg’dan fazla yağışın düştüğü Ünye ilçesinde incelemelerde bulundu. Başkan Güler, “Yağışlar öncesinde aldığımız tedbirler ve yağışlar süresince yaptığımız organize çalışma ile sel olabilecek büyüklükteki 140 kg miktarındaki yağmuru çok şükür en zarar ile atlattık” dedi.

Ünye ilçesinde sel ve taşın riski taşıyan bölgeleri tek tek gezen Başkan Güler, burada yaptığı açıklamada çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Metrekareye 140 kg’ın üzerinde yağış düştüğünü ve yapılan çalışmalarla sel ve taşkın riskini azalttıklarını ifade eden Başkan Güler, “Bu seferki yağmurun ağırlık merkezi Ünye ilçemiz oldu. Yağışlar öncesinde ve esnasında Ünye Belediyemiz ile birlikte organize bir çalışma yaparak sel olabilecek büyüklükteki 140 kg miktarındaki yağmuru zarar vermeden çok şükür atlattık. Bu örnek çalışma için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devam etmesi muhtemel yağışlar içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an 240 iş makinası ve personellerimiz ile birlikte yağışların ağırlık merkezi olan Ünye ve Fatsa ilçelerimiz başta olmak üzere tüm Ordu’da can ve mal kaybı yaşanmaması için çalışma yapıyoruz. Bakanlık yaptığım dönem de bize bağlı olan Devlet Su İşleri (DSİ) aracılığı ile ilimizde önemli çalışmalar gerçekleştirerek köprü ayaklarını değiştirmiş ve akışın hızlı olmasını sağlamıştık. Geçmişte ve günümüzde yapılan bu önemli çalışmalarla yaşanabilecek sıkıntıları atlatmış olduk” diye konuştu.



Tavlı’dan Başkan Güler’e teşekkür

Yağışlar öncesinden başlayarak tüm süre boyunca Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir çalışma yürüttüklerin ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu etkin çalışma ile yaşanabilecek sorunları önlediklerini vurguladı.

Destekleri dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ileten Başkan Tavlı, şöyle konuştu:

“Ünye ilçemiz yüksek miktarda yağış aldı. Belli noktalarda sıkıntılarımız oldu. Sinan Dede Caddesi ve Saraçlı Mahallemizde Derya Sokak, Yunus Emre Mahallemizde Ahsen Sokak ve Şehit Adem Çiçek Caddelerinde meydana gelen taşkınları Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yönlendirdiği ekiplerle birlikte yağmurun devam ettiği saatten itibaren çalışarak sorunların büyümesini engellemiş olduk. Sabah saatlerinden itibaren yine Büyükşehir Belediyemiz ekiplerinin önemli katkıları ile yaşanabilecek sorunların da önüne geçtik. Metrekareye 140 kg yağış ciddi anlamda sel ve taşkınlara sebep olabilecek bir yağış miktarı. Allah’a şükür önceden alınan tedbirlerle birkaç nokta dışında sıkıntı yaşanmadı. Yağışların başlamasından önce başlayan ve hala devam eden çalışmalarda Ünye’mize büyük destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyorum.”

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