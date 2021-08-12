Başkan Şahin: “Fındık fiyatı 3,5 dolar seviyesinde” OTSO Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan fındık fiyatlarını değerlendirdi: “Cumhuriyet tarihinde fındık 3,5 dolar olmamıştı, TMO olmasa fındık 20 liranın altında olurdu”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (OTSO) Servet Şahin, açıklanan fındık fiyatlarının, verilen destekler ve randıman farklı ile 3,5 dolara karşılık geldiğini belirterek, bu rakamın Cumhuriyet tarihinde verilen en yüksek fiyat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı bir ortak yayın programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sonrasında ise Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan 2021 hasat sezonu fındık fiyatlarını da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, levant kalite fındığın 26,5, Giresun kalite fındığın ise 27 lira olacağını belirtti.



“Cumhuriyet tarihinde fındık 3,5 dolar olmamıştı”

Açıklanan fındık fiyatlarına ilişkin düşüncelerini dile getiren OTSO Başkanı Servet Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son 3 yıldır fındığa sahip çıktığını söyledi. Açıklanan fiyatların, üreticinin mahsulüne sahip çıkmasına da katkı sağlayacağını ifade eden Şahin, “Levant kalitede 26,5 lira fiyata verildi. Alan bazlı destek 2 lira ve 50 randımanın üzerindeki fındıklara bir lira fark verilecek. Bu da 29,5 lira demek. Ürününe bakan üreticiler fiyatı ona göre alacak. Cumhuriyet tarihinde 3 buçuk doların üzerinde bir fiyat. Yani geçmiş dönemlere bakıldığında şuan Cumhuriyet tarihinde fındığımız hiç 3 buçuk dolar olmamıştı. Muhalefet tabi karşı çıkacak ama ‘neden verim düşük?’, ‘Neden verimi arttırmak için elimizden geleni yapmıyoruz?’ Demiyorlar. Bahçesine bakan kilogramda bir lira fazla alacak. Ayriyeten alan bazlı destek ödemesi alacak. Üreticilerimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dediğini iyi anlaması gerekiyor. Randıman 50’yi geçince, fiyat da artıyor. Örneğin 53 randıman gelince kilogramda bir lira daha veriliyor ve fiyat 27,5 lira oluyor. Alan bazlı destek ödemesi ile birlikte 29,5 liraya çıkıyor. Hesaplanınca bu da 3,5 dolar yapıyor. Biz hep beyanlarımızda 3 buçuk doların uygun olduğunu söyledik” dedi.



“TMO olmasa fındık 20 liranın altında olur”

“Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. 3 yıldır TMO destekli bir alım var ve fındık piyasasını dengeleyici bir görev görüyor” diyen OTSO Başkanı Servet Şahin, “TMO bizim ürünümüze son 3 yıldır destek veriyor. Eğer TMO fındık almasın fındık 20 liranın altında olur. Türkiye fındığının yüzde 50’sini alıp satan dış alıcı fındığı 15 liraya alır. Şuanda toplamda 3,5 dolar para verildi, ben de üretici olarak beni ve benim gibi düşünenleri tatmin etti. Muhalefete kızmaya da gerek yok, 30 lira ve 35 lira olsa tabi daha iyi olurdu ama şuanda çok güzel düzenlenmiş bir fiyat uygulaması, yani ürününe bakan üreticiler daha yüksek fiyat alacak” şeklinde konuştu.



"Teşekkür etmemiz gerekiyor"

OTSO Başkanı Servet Şahin, “Son 2 yıldır pandemi ile uğraşıyoruz ve dünyada bütün ülkelerde kovid19 tedavisi paralı iken Türkiye’de bedava. Aşıda, tedavide ve entübe hastası bile olsan aylarca para vermeden tedavi olunuyor. Bu ülkenin de geliri belli. Son bir yıl içinde deprem görüldü, evler yıkıldı yapıldı, araçları temin edildi, yangınlarda evi, arabası yananlar ve etkilenen herkese tam destek verildi. Şuanda ayriyeten ülkenin sınır bölgesinde terör belası ile uğraşılıyor. Sadece buradaki mühimmat masrafı bile örneğin 3 milyar dolarlık fındık gelirinden daha fazla. Ülke çok şeylerle boğuşurken bu destekleri vermişi teşekkür etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Üreticilerin beklentisi 30 lira

Öte yandan fındık bahçelerinde hasada devam eden üreticiler, açıklanan fiyatların kendilerini tatmin etmediğini belirttiler. Bu yıl 30 lira beklentileri olduğuna dikkat çeken üreticiler, maliyetlerin arttığını ve bu sezon rekoltenin de düşük olduğunu ileri sürerek, fiyatların daha yüksek olması gerektiğinin altını çizdiler.

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