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Ordu'da sel sonrası sahil çamura büründü Karadeniz'de etkili olan yağışlar devam ediyor

İHA

Ordu'da sel sonrası sahil çamura büründü Karadeniz'de etkili olan yağışlar devam ediyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşanılan sel sonrası, Yabakhane, Curi, Cevizdere Irmaklarından gelen sular deniz yüzeyinde çamurlaşma oluşturdu.
Ordu ve ilçelerinde ara ara sağanak yağışlar etkisini sürdürmeye devam ederken, Ünye ilçesinde ise ekipler teyakkuz haline devam ediyor. Sabah saatlerinde başlayan ve öğlen sonrasına kadar devam eden sağanak yağışlarla beraber ilçe merkezinde bulunan ırmaklardan gelen sularla beraber deniz yüzeyi çamura büründü.

"Fındık bahçeleri sular altında"
Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynaklarından biri olan fındık mevsimi nedeniyle aşırı yağışlardan dolayı üreticiler de zor anlar yaşıyor. Bazı bölgelerde bahçeler sular altında kalırken bazı üreticiler ise yağmurun bitmesi halinde bahçesindeki fındığı toplamaya devam ediyor.

Tabakhane, Curi, Cevizdere Irmakları normal seviyede
Geçen 9 Ağustos günü başlayan ve şiddetini arttıran yağmur nedeniyle sel taşkınlarının yaşandığı ilçede, Tabakhane, Curi, Cevizdere Irmakları normal seviyesinde akmaya devam ediyor. Oluşabilecek herhangi bir taşkına karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ve jandarma ekipleri teyakkuz halinde olurken, belediye ekipleri ise şehrin bazı noktalarında vidanjörlerle rögar temizliği gerçekleştirdi.

Meteoroloji yeniden uyardı
İlçe genelinde etkisini halen devam ettiren sağanak yağışlar nedeniyle meteoroloji müdürlüğü tarafından uyarılar yapılarak vatandaşların dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

Heyelan nedeniyle boşaltılan binaya istinat duvarı çalışması başladı
Gölevi Mahallesi'nde bulunan Korukent Sitesi'nde yaşanılan heyelan nedeniyle çöken istinat duvarının yapımına başlandı. AFAD tarafından ağaçlandırma ve yeni bir istinat duvarı yapılması kararlaştırılmasının ardından bu sabah saatlerinde ekipler gelerek toprak zemin üzerinde çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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