Hilmi Güler: “Tedbiri elden bırakmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağışların olumsuz etkileri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in yağışların başladığı ilk andan itibaren yürüttüğü koordineli çalışmalarla en zararla atlatıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar sahada olan Başkan Güler, çalışmaları anbean takip etti.

Ordu’da dün akşam saatlerinde başlayan ve Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış özverili çalışmalara sahne oldu. Yağışların başladığı ilk dakikalarda Fatsa ilçesine hareket eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçede çalışma yapan belediye ekiplerinin koordinasyonunu sağladı.

Başkan Güler’in hızlı ve planlı koordinasyonu ile harekete geçen ekipler, şehir merkezine biriken taşkın sularının kısa sürede temizlenmesini sağlayarak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirdi. Sabahın ilk ışıklarına kadar her kritik bölgeyi tek tek gezen Başkan Güler, olumsuzluk yaşayan vatandaşlara destek olurken çalışma yapan ekiplere de moral verdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak koordineli bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Güler, “Çok şiddetli ve etkili olan yağışlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle koordineli bir şekilde çalışarak bu yağışların etkisini en aza indirgemeye çalışıyoruz. Fatsa ilçemizde karayollarında biriken sularda yine Karayolları ekipleri ile ortak çalışmamız sonucu denize ulaştı ve yol kısa süre içerisinde trafiğe açıldı. İnşallah devam etmesi muhtemel yağışlarda da koordineli bir şekilde çalışmayı sürdürerek can ve mala zarar gelmeden atlatmak istiyoruz” dedi.



Tüm ekipler sahada

Büyükşehir Belediyesi’nin il genelinde 350’nin üzerinde iş makinası ve 450’ye yakın personel ile sahada çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Başkan Güler, “İl genelinde 350’nin üzerinde iş makinası 450’e yakın personelimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Korgan, Çatalpınar ve Fatsa ilçelerimizde yoğun yağışlarla ilgili alınan önlemler ve yapılan çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Çalışmalarımız sahil kesiminde nüfusun yoğun olduğu ve yağışların aktığı sahil ilçelerimizde yoğunlaşmış durumda. Yüksek rakımlı ilçelerimizde de heyelan tehlikesi devam ediyor. Bu olumsuzlukların en aza indirilmesi amacıyla sürecin yönetimi çok önemli. Şu ana kadar sahadaki tüm ekiplerle koordinasyonlu çalışarak zararları minimum seviye de tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Güler, Fatsa ilçesindeki incelemelerinin ardından yağışların etkili olduğu Ünye ilçesine geçti. Başkan Güler, burada da kritik bölgeleri ziyaret ederek çalışma yapan ekiplerden bilgiler aldı.

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