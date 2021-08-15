Ordu’da 3 gündür haber alınamayan şahıs bulundu

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Ordu’da, kendisinden 3 gündür haber alınamayan şahıs, yapılan çalışmaların sonucunda bulundu.

Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda 3 gün önce aracıyla seyir halindeyken kendisinden haber alınamayan Zafer Altunay için yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden güvenlik ve arama kurtarma ekipleri, alanda çalışma başlattı. Geniş çaplı yürütülen ve vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarının 3’üncü gününde Zafer Altunay, aracıyla birlikte Çambaşı Yaylası Madala Obası civarında çamura saplanmış halde bulundu. Altunay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Tunacy Soneli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “KabadüzÇambaşı Madala Obası’nda aracıyla seyir halindeyken haber alınamayan Zafer Altunay kardeşimize 3. gün ulaştık. Araç ormanda çamura saplanmış, durumu iyi. Jandarmamıza, emniyetimize, AFAD’ımıza, JÖH ve PÖH’lerimize, JASAT ekiplerimize, gönüllü vatandaşlarımıza teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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