Vali Sonel: “Heyelan riskine karşı toplamda 5 ev boşaltıldı”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şiddetli yağmur nedeniyle olumsuz etkilenen Fatsa ve Ünye ilçelerine giderek, alınan tedbirleri ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Son bir haftadır bölgeyi etkisi altına alan yağışlar nedeniyle teyakkuz halinde olan ve sürekli sahada çalışan ekiplerin yürüttüğü çalışmalara eşlik eden Vali Tuncay Sonel, şiddetli yağmurdan dolayı su baskınları yaşanan Fatsa ve Ünye ilçelerinde vatandaş ve esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde, Fatsa ve Ünye ilçelerinde alınan tedbirleri ve yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Vali Sonel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmaları yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, karayolları, DSİ ve diğer kamu kurumlarının yöneticilerine ve sahada çalışan ekiplerine teşekkür etti.



"781 tarım işçisinin güvenli bir alana naklettik"

Şiddetli yağmurdan etkilenen Ünye, Fatsa ve İkizce ilçelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Sonel, yağışlar için gerekli olan tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Vali Sonel, “Son 24 saatte Ünye ilçemize metrekareye 108 kilogram, Fatsa ilçemize 101 kilogram, Çaybaşı ilçemize 71 kilogram yağmur yağmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Şiddetli yağışın oluşturduğu risk nedeniyle fındık hasadında çalışmak üzere il dışından gelen ve Fatsa ilçemizdeki Mevsimlik Tarım İşçileri (METİP) geçici konaklama alanındaki 296 çadırda kalan 781 tarım işçisinin güvenli bir alana naklettik. Nakledilen tarım işçilerine Ordu Büyükşehir Belediyemiz ve Fatsa Belediyemiz sıcak çorba ve iaşe yardımında bulunuldu. Fatsa ilçemizin Ayazlı Mahallesi’nde bulunan 2 sitenin giriş katlarında bulunan 4 daire su baskınına uğradı. Ayrıca, yaklaşık 100 kadar işyerine su girişi oldu. Yapılan çalışmalarla su baskını olan yerler tamamen boşaltıldı. Ünye ilçemizin Gölcüğez Mahallesi’nde 23, Sarıhalil Mahallesi’nde mahsur kalan 4 vatandaşımızı tahliye edip, güvenli bir bölgeye aldık” dedi.



“Heyelan riskine karşı toplamda 5 ev boşaltıldı”

Vali Sonel, heyelan riskine karşı Ünye ve İkizce ilçesinde 5 evin boşaltıldığını belirterek, “Ünye Burunucu Mahallesi'nde 1, Killik Mahallesi’nde 1, Gölcüğez Mahallesi’nde 1 olmak üzere toplam 3 evi de heyelan tehlikesine karşı boşalttık. Ünye ilçemizde 4 mahalledeki 13 trafoda meydana gelen arıza nedeniyle belli yerleşim yerlerine elektrik verilememekte. Elektrik arızasını giderme çalışmaları devam etmektedir. İkizce ilçemizin Yoğunoluk Mahallesi'nde de 2 ev heyelan tehlikesinden dolayı tedbir amacıyla boşaltıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kurumlara ait 310 iş makinesi, 470 personel sürekli sahada görev yapmıştır. Cansiperane çalışan tüm görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yağışlardan dolayı işyerleri ve evlerine giren sudan dolayı eşyaları zarar gören vatandaşlarımızın zarar tespit çalışmalarına ise başlanmıştır. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” şeklinde konuştu.

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