Ordu’da cami hoparlörlerinden anonslu sel uyarısı

Ordu’da, meteoroloji ve AFAD’dan yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından 19 ilçede yağışlara karşı dikkatli olunmasına karşı cami hoparlörlerinden anons yapıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada vatandaşların ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekildi. Yapılan meteorolojik uyarıların ardından Ordu Valiliği kararıyla merkez sistemi ile 19 ilçedeki tüm camilerin hoparlörlerinden vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yapılan uyarıda, “Bugün ikindi vaktine doğru ilimiz genelinde şiddetli yağışlar beklendiğinden sel ve heyelan riskine karşı tedbirlerimizi alalım. Fındık bahçelerinde çalışanlar ve harmanda fındığı olanlar da tedbirlerini alsınlar. Lütfen dikkatli olalım. Tuncay Sonel Ordu Valisi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.