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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu´da 7 günlük yağışta 671 heyelan

DHA

Ordu´da 7 günlük yağışta 671 heyelan


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)- ORDU´da, geçen hafta etkili olan şiddetli yağışın bilançosu ortaya çıktı. Kentte yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu belirli aralıklara 7 gün yağan yağmura bağlı 671 noktada heyelan meydana geldiği tespit edildi.
Kentte 13 ilçede etkili olan şiddetli yağış sonrası 1 hafta içinde meydana gelen hasarın bilançosu belirlendi. İl genelinde 671 noktada heyelan meydana gelirken, 310 iş makinesi ve 420 kişilik personel ile sahada çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi; dere ıslahı, menfez ve yağmur suyu hattı çalışmalarıyla birlikte toplam 1861 noktaya müdahale etti.
Ordu´da 7 Ağustos Cumartesi akşamı başlayan ve belirli aralıklarla 14 Ağustos Cumartesi akşamına kadar devam eden şiddetli yağışlar sonrası hasarlar da meydana geldi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ayrıca 13 ilçede 671 noktada heyelanların meydana geldiği, 861 noktaya da müdahale edildiği öğrenildi.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İl genelinde belirli aralıklarla devam eden şiddetli yağışlar sonrası 13 ilçemizde heyelanlar oluştu. Bazı ilçelerimize yakın derelerin su debilerinde meydana gelen artışlar sonrası bu noktalara müdahalede bulunduk. Ekiplerimiz sağanak yağışların başladığı günden bu yana sahada özverili bir çalışma sürdürdü. Tüm ekiplerimize gösterdikleri üstün gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-08-16 13:51:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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