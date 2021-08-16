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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu Valisi:”Pandemi mücadelesinin en etkili silahı aşıdır”

İHA

Ordu Valisi:”Pandemi mücadelesinin en etkili silahı aşıdır”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, aşısını yaptırmayan vatandaşların mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini belirterek, “Pandemi ile mücadelenin en etkili silahının aşıdır” dedi.
Ordu’da her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın hazır bulundu.
Toplantının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından ‘Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Sunumu’ yapıldı.
Sunumda, vaka sayıları, yapılan testler, hastane kapasite doluluk oranları, yoğun bakım doluluk oranları, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, denetim verileri, çağrı merkezi verileri, filyasyon ve aşı çalışmaları hakkında Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulunuldu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve öneriler dile getirildi.
Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında yapılan sunumun ardından vaka saylarında gözlenen artışa dikkat çeken Vali Tuncay Sonel, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarına mutlaka uyalım, titiz davranalım, rehavete kapılmayalım” dedi.
Başta sağlık çalışanları olmak üzere vakaların aşağıya çekilmesi ve aşılama oranlarını yükseltme noktasında büyük gayret gösterildiğini belirten Vali Sonel, video konferans yoluyla toplantıya katılan Kaymakamlara aşı konusunda gerekli talimatları vererek, muhtarlar başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluş yöneticileriyle toplantı yaparak, vatandaşların evlerinde ziyaret edilmesini ve aşı olmayanların aşılarını olmaları konusunda gerekli bilgilendirmenin yapılmasını, pandemi ile mücadelenin en etkili silahının aşı olduğunun anlatılmasını istedi.
“Aşısını yaptırmayan vatandaşlarımız mutlaka aşılarını yaptırsınlar” diyen Vali Tuncay Sonel, "İlimizde yapılan toplam aşı sayısı 948 bin 726, 1. doz aşı uygulanan vatandaşımızın sayısı 468 bin 383, 2. doz uygulanan kişi sayısı 386 bin 803, 3. doz uygulanan kişi sayısı ise 93 bin 540’dır. Emniyetimiz, jandarmamız, kamu, kurum ve kuruluşlarımız denetimlerine devam ediyor. Hep birlikte elbirliğiyle bunun üstesinden geleceğiz” dedi.
Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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