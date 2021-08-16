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Emniyetin aşı ve HES kodu duyarlılığına vatandaştan destek: "Aşı zararlı olsaydı devlet büyüklerimiz yaptırmazdı"

İHA

Emniyetin aşı ve HES kodu duyarlılığına vatandaştan destek: "Aşı zararlı olsaydı devlet büyüklerimiz yaptırmazdı"

Ordu'nun Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde vatandaşlara aşı ve HES kodu sorularak bilgilendirme yapıldı.
Türkiye genelinde korona virüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şube Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından şehrin bazı noktalarında vatandaşlara sosyal mesafe uyarıları yapılırken, HES kodu sorgulaması ve aşı hassasiyeti konusunda uyarılarda bulunuldu. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın aşı yaş sınırını 15 yaş üzeri ile kronik hastalığı olan 12 yaş üstü gençlere yönelik düşürmesinin ardından ilçe genelinde aileler bir yandan bilgilendirilirken, diğer yandan ise HES kodları ve aşıları soruldu.
Uygulanan denetimlerde ekipler Bayramca, Atatürk, Fevzi Çakmak Mahallelerini gezerek halkı polis araçlarıyla bilgilendirirken, diğer yandan ise aşı konusunda vatandaşlara olun çağrısında bulunuldu.

"Aşı zararlı olsaydı devlet büyüklerimiz yaptırmazdı"
İlk aşısını daha bir saat önce yaptırdığını ve diğer aşılarını da zamanı gelince olacağını söyleyen Havva Dolma, "İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış oldukları uygulamaya katılıyorum. Onların uygulaması öncesi bende aşımı daha bir saat öncesinde yaptırmıştım. İkinci ve üçüncü doz aşılarımı da yaptıracağım. Burada insanlarımıza çok önem düşüyor. Sosyal mesafe, temizlik gibi konularda herkesin hassas olacağını düşünerekten, aşıyı herkes olsun diyorum. Aşı zararlı olsaydı zaten devlet büyüklerimiz önce yaptırmazdı. Zaten yüz yüze eğitimlerin başlamasının ardından aşının şart olduğunu söylüyorlar" dedi.

"Aşı herkes için ihtiyaç"
Aşı konusunda gençlerinde duyarlı olması çağrısında bulunan Ünye Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Talha Çalık, "Biz gençler olarak polislerin bu uygulamasını destekliyoruz. Aşı hepimiz için gerekli ve bu varyant virüsünü de azaltacaktır. Devletimizin bu konuda yaptığı çalışmalar bizlerin hoşuna gidiyor. Bütün gençlerin aşı yaptırmalarını isteriz. Ailemizde annem dahil 40 yaşını geçen insanlar olduğu için herkes aşısını oldu. Zaten genel olarak insanlarımız bu virüsten korkuyor. Ve aşı şu anda herkes için bir ihtiyaçtır" diye konuştu.
Yapılan denetimler kapsamında vatandaşların ise maske, mesafe ve aşı konusunda bilinçli olduğu görüldü.

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