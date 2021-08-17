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Ordu’da Büyükşehir Belediyesi tarafından, unutulmaya yüz tutmuş yöre mimari özelliklerinin geleceğe taşınması ve yeniden hayat bulması amacıyla düzenlenen yarışmada ödül alan bayan mimar, ödülünü kucağında bebeğiyle aldı.

Altınordu ilçesi için hazırlanan proje ile yarışmaya katılan Mete Keskin, Esra Yılmaz Keskin, Kamil Çınar İriz, Şurzan Arpa, Meral Kurkut, Zeynep Ece Bakılan, Şerife Çalık ve Yusuf Salman’ın ortak hazırladıkları proje mansiyon ödülü aldı. Ödül alan ekibin Ordu ili dışından olması sebebiyle ekibi temsilen Esra Yılmaz Keskin katıldı. Sahneye kucağında bebeğiyle çıkan mimar Esra Yılmaz Keskin, alkışlar arasında ödülünü aldı. Keskin'in ödülünü Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan takdim etti.

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