Azerbaycanlı itfaiyeciler uğurlandı

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ülkedeki orman yangınlarının söndürülmesine destek olmak için gelen ve görevlerini tamamlayan kardeş ülke Azerbaycanlı itfaiyecileri, dönüş yolunda Ünye’de karşılayarak memleketlerine uğurladı.

Antalya ve Muğla başta olmak üzere yurt genelinde farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesi için kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen itfaiyecilerin konvoyu dönüş yolunda Ünye’den geçti. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve Orman İşletme Müdürü Alparslan Kadı, dönüş yolunda konvoyu karşılayarak destekleri için teşekkür etti.

Konvoy Komutanı Albay Xudat Nabiyev, Türkiye’nin kardeş ülke olduğunu ve zor günlerinde yardıma her zaman hazır olduklarını ifade ederek, “Belediye Başkanımıza ve beraberindekilere bu sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum. Türkiye’de çıkan yangınları haber alır almaz tüm alet ve ekipmanlarımızla yola çıkarak söndürme çalışmalarında bizde yerimizi aldık. Biz kardeş Türkiye'mizin yanındayız. Her zaman her şeyde Türkiye'nin yanında olacağız. Bizleri güzelliklerle ve hoş sohbetlerle uğurluyorsunuz. Sağ olsun Türkiye” dedi.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da Azerbaycan halkının Türkiye’nin zor gününde kardeşliklerini bir kez daha gösterdiklerini belirterek, “Can Azerbaycan'dan, ülkemizde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için gelen can kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan bizim için sadece devletlerden bir devlet, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de milletlerden bir millet değildir. Biz aynı dili konuşan, aynı inanca mensup, ortak bir tarihi geçmişi paylaşan, sözde değil, özde kardeş iki milletiz. Yangına karşı mücadelede yanımızda olan siz kahraman kardeşlerimize bir kez daha en kalbi duygularla teşekkürlerimi sunuyor hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Albay Xudat Nabiyev komutasındaki söndürme ekibine çeşitli hediyeler takdim edilerek memleketlerine uğurlandılar.

