Ordu’da torbacılara aman yok

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Ordu’da torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı operasyonlar sürüyor.

İl genelinde 915 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 5 operasyon düzenlendi. 21 gram eroin, 6 kök Hint keneviri, 3 adet sentetik ecza ve 3 gram uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir madde olan metamfetamin ele geçirildiği operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

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