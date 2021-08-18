Ordu’da bir haftada 39 kişinin ehliyeti geri alındı

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Ordu’da trafik kurallarını hiçe sayanların sürücü belgeleri geri alınıyor.

İl genelinde 915 Ağustos tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 39 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 10 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 75 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 670 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 71 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 16 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde 57 araç trafikten men edilirken 39 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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