Asansör boşluğunda baygın bulunup, hastanede ölen Zümra toprağa verildi



Mustafa KIRLAK/ FATSA (Ordu), (DHA)- İSTANBUL'da apartmanın su dolan asansör boşluğunda baygın olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Zümra Nur Şendur (3), Ordu'nun Fatsa ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Beylikdüzü'nde annesi Emine Şendur ile parka giden Zümra Nur, eve döndükten sonra apartmanın önünde ortadan kayboldu. Kızının olmadığını fark eden Şendur, polise başvurdu. İhbarla olay yerinde gelen ekipler, Zümra Nur'u apartmanın su dolu asansör boşluğunda baygın buldu. Hastaneye kaldırılan Zümra Nur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Zümra Nur Şendur'un cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Ordu'nun Fatsa ilçesi Salihli Mahallesi'ne getirildi. Zümra Nur, Küçük Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Emine Şendur, üzerinde kızının kıyafeti bulunan tabutu başında gözyaşı dökerek, "Ben yavrumu gezdirdim, elinden tuttum. Arkamdaydı, 'Gel yavrum' dedim. Yavrum, 'Geliyorum anne' dedi sonra bir baktım ki çocuğum yok. Aradım, taradım, 'Zümra Nur´um' dedim, her yeri aradım ama çocuğumu bulamadım. 2 kişi aşağıda 'Çocuğun yok' dedi bana. 'Senin burada çocuğun yok, biz baktık' dediler. Ben onların 2'sini de tanımıyorum. Ben indim, çocuğumun terliğini suyun içinde buldum. Gelmiş benim kolumu sıkıyor, beni oradan götürüyor, benim kolumu mosmor yapmış. Baktım 'Sen benim çocuğum katilisin' dedim. Kapıyı kilitlemiş bir de. Kapıya vuruyorum ben, merdivende babamla beni itiyor. Çocuğun senin burada yok diyor" diye konuştu.

'GÖZALTI OLDUĞU SÖYLENDİ'

Baba Köksal Şendur ise "Saat 19.30 sıralarında kayboldu. Daha sonra boğulmuş bir şekilde bulduk. Şüphelendiğimiz bazı durumlar var. Polis çalışıyor onunla ilgili. Ben de tam bilgi sahibi değilim. Olayla ilgili birkaç kişinin gözaltında olduğu söylendi. Cenazeden sonra bakacağız onlara" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK

2021-08-18 13:08:04



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