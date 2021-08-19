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'Asrın projesi' ile Karadeniz’in kapıları ticarete açılacak Dolaylı olarak 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda çalışmalar neredeyse tamamlanırken, proje sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlanacak Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han döneminde çizilen 600 kilometre uzunluğundaki yol, bölgedeki ticareti de hızlandıracak

İHA

'Asrın projesi' ile Karadeniz’in kapıları ticarete açılacak Dolaylı olarak 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda çalışmalar neredeyse tamamlanırken, proje sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlanacak Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han döneminde çizilen 600 kilometre uzunluğundaki yol, bölgedeki ticareti de hızlandıracak

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve ‘asrın projesi’ olarak adlandırılan yaklaşık 600 kilometrelik KaradenizAkdeniz Yolu'nun Ordu etabının neredeyse tamamı bitirilirken, yolun geçtiği güzergahta ikamet eden vatandaşlar proje sayesinde bölgenin marka değerinin arttığını belirtti.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan KaradenizAkdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak.

Yaklaşık 50 ili ilgilendiriyor, maliyeti 1 milyar liranın üzerinde
Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

Karadeniz'i, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak
Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan KaradenizAkdeniz Yolu, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir rol üstlenecek. Proje kapsamında, Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak olun yolun Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

“Osmanlı padişahlarına dayanan bir proje”
Proje üzerinde, 330 metre uzunluğundaki viyadüğün bulunduğu Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi Muhtarı Kadir Kır, bu yolun Osmanlı padişahları dönemine dayandığını hatırlattı. Kır, “Bölgemizde, Dereyolu projesi olarak yapılan bu proje, geçmişte padişahlarımıza dayanan bir projedir. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in de büyük desteği ile bölgemize vermiş olduğu ehemmiyetle birlikte hem sosyal anlamda, hem de ekonomik anlamda birçok şeyi getirdi. İlerleyen zamanlarda buraya sanayi bölgesi yapılması da söz konusu. Bununla birleştiği zamandan itibaren bölgede büyük bir ekonomik kalkınmaya ve sosyal faaliyet hareketliliğine sebep olacağını düşünüyoruz. İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne kestirme bir güzergahı olan Antalya gibi bir ilimize 7 saatlik mesafesi olacağı söylenen bir projeydi. İlerleyen zamanlarda Ordu iline yapılacak olan bir liman ile birlikte büyük ihtimalle istihdam anlamında çok değerler katacaktır” dedi.

“Devletimizin desteği ile yol bu hale geldi”
Tuncay Kır isimli vatandaş ise “Projenin çok güzel olduğuna inanıyoruz. Bölgemizde bir hareketlilik, Ege’ye 67 saatte gideceği söyleniyor. Çok az bir noktada yapılacak yer kaldı. 25 noktada tünel ve burada viyadük var. Mesudiye’ye kadar olan her yer canlandı. Mesudiye ilçesindekiler önceden Ordu merkeze gelmezken, şuan haftada 3 gün buraya dolmuş kalkıyor, 55 dakikada buraya geliyorlar. Devletimizin desteği ile bu yol bu hale geldi, geçmişte Osmanlı Padişahı Abdülhamit tarafından çizildiği söyleniyor” şeklinde konuştu.
“Burası Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Ege ve İç Anadolu Bölgesi’nin bağlantıları” diyen Hulis Kır da “25 tünelden oluşan 300 metreden fazla viyadüğü bulunan bir yol. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yolda çok büyük emeği var” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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