Psikologlar uyarıyor: ”Mitler cinsel hayatı olumsuz etkiliyor”

Türkiye'de cinsel mitlerin çok yaygın olduğunu belirten Psikolog İrem Naz Kırım, cinsel ilişkilerde performans kaygısının genellikle mitlerden meydana geldiğini söyledi. Psikolog Kırım, “Kaygıyla oluşan birliktelikler çiftlerin arasında sorunlar yaşanmasına, cinsellikten ve birbirilerinden uzaklaşmasına sebep olabilir” dedi.



Bilimsel değeri olmayan görüşlere inanılabiliyor

Cinselliğin insanın yaşam kalitesini arttıran önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi’nden Psikolog İrem Naz Kırım, “Temel bir içgüdü olan cinsellik, vücutta rahatlama ve özgüven sağlayarak fiziksel ve ruhsal dengede önemli bir rol üstlenir” diye konuştu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün cinsel yaşamı bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal açıdan bir bütün olarak ele alınması yoluyla kişilik, iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesi olarak tanımladığını vurgulayan Psikolog İrem Naz Kırım, “Cinsellik toplumumuzun genelinde sosyal ve kültürel yapı itibariyle tabu olarak görülmeye devam ediyor, cinsellik maalesef hâlâ konuşulmaması gereken konular olarak kabul ediliyor. Cinsellik konusunda öğrenmeye yönelik eğitim ihtiyaçlarının da yetersiz olduğu görülüyor. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre, cinsel konularda bilgilenmenin ana kaynağını sıklıkla arkadaş, çevre, sosyal medyagazetedergi gibi medya araçları ve filmlerle oluşturuyoruz. Bu tarz bilgi kaynakları da çoğu zaman eksik, yanlış ya da abartılı bilgi verebiliyor. Bu yanlış bilgilendirmenin sonucunda da bireyler cinselliğe yönelik önyargı oluşturabilecekleri mitlere inanabiliyorlar. Cinsel mitler, kişilerin cinsel konularda doğru olduğunu düşündükleri, çoğu zaman abartılı beklenti içeren, bilimsel değeri bulunmayan inanışlardır. Bu mitler kişilerin cinselliğe dair tutum ve davranışlarını etkiler ve cinsel sağlığın bozulmasıyla birlikte paralel olarak genel sağlığı da olumsuz etkileyebilir” ifadelerini kullandı.



Kaygısız cinsellik mümkün

Cinsel mitlerin genellikle baskı ve suçlama içerdiğini söyleyen Psikolog İrem Naz Kırım sözlerine şöyle devam etti:

“Cinsel mitler; orgazm erekte olmalısın, eşini memnun etmelisin, her yakınlaşmanın sonu cinsel birleşmeyle tamamlanmalı gibi katı kurallar barındırır. Hâlbuki cinsellik tam tersine baskıdan ziyade haz ve mutluluk verici ama asla zorlayıcı olmayan bir eylemdir. Cinsel birleşme zorundalık değil, taçlandırmadır. Sadece dokunmak da hem erkeklere hem kadınlara yeteri kadar haz verebilir çünkü insan bedeni uyarılmayla da orgazm ya da ereksiyon gösterebilir.”



“Olumsuz düşünürseniz olumsuz sonuçla karşılaşırsınız”

Çiftlerin yaptığı en büyük yanlışların başında sonuca odaklanmanın geldiğini ifade eden Psikolog İrem Naz Kırım, şunları söyledi:

“Ya cinsel birleşmeyi beceremezsem, ya partnerimi memnun edemezsem, ya orgazm olamazsam, ya uzun süre ereksiyon gösteremezsem, daha önceki ilişkileri nasıldı acaba, ya canım yanarsa gibi olumsuz sonuçlara odaklanıldığı için dikkati bilinçli ya da bilinçsiz olarak bunlara yöneliyor, neticede de olumsuz sonuçla karşılaşılıyor. Sonrasında da olmasından korkulan şey bilinçaltına yerleşiyor ve her cinsel birleşme aşamasında akıllara gelip kısır döngüye girmeye sebep oluyor.”

Genellikle kaygının altında olumsuz duygu ve düşünce kalıplarının yattığını belirten Psikolog İrem Naz Kırım sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum ‘bilişsel çarpıtmaya’ sebep olur. Çözüm ise konunun uzmanlarından destek almakla mümkün olur. Kişiler, başına gelen şeyi düşünmektense dikkatini böyle düşünmesine sebep olan yanlış bilgilerinin ne olduğunu anlamaya çalışmasına yönlendirilir ve odaklanarak çözüme gitmesi için desteklenir. Kişi, ‘cinsel işlev bozukluğu’ tanısı almışsa da terapi çözüm için çok etkili bir yöntemdir. Çeşitli ödevlendirmeler ve tekniklerle, duyumsal odaklanma ve haz egzersizleriyle terapiste uyumla ve devamlılıkla çok başarılı sonuçlar elde edilir.”



Çiftler bunlara dikkat

Cinsellikle ilgili temel bilgilerin kulaktan duyma bilgilerle öğrenilmeyeceğini söyleyen Psikolog İrem Naz Kırım, çiftlere cinsellikle ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

“Cinsellikte katı kurallar yoktur, her şeyin belli bir sırayla olması gerekli değildir. Plansız ve kendiliğinden gelişen durumlara uyum göstermek yerinde olacaktır. Partnerler birbiriyle konuşmalı, neyi sevdiğini ya da sevmediğini konuşmalı. Sağlıklı iletişim, sağlıklı cinsellik demektir. Kendinizi ya da partnerinizi bir başkasıyla kıyaslamayın. Her birey nasıl biricikse, cinsellik de öyledir. Yaşanılan deneyim, alınan haz, tutku, ereksiyon ya da orgazm süresi herkes için aynı değildir. İstekli olmak ayıplanacak bir durum değildir. Duygularınızda açık olun. Ergenlik döneminden itibaren kişilere özellikle aileler tarafından mahremiyet sağlanmalı ve utandırılmamalıdır. Herhangi bir olumsuzlukta eşlerin birbirini veya birinin sadece diğerini suçlaması yerine konuşarak sorun aşılamıyorsa bir uzmana danışıp yardım almayı deneyin.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.