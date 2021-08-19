Mevsimlik işçilerin çocukları için uçurtma şenliği



Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)DOĞU ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden her yıl fındık toplamak için Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) yürüttüğü, Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği 'Fındık Tarımında Çocuk İşçiliğinin Sonlandırılması Projesi' kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin 16 yaşından küçük çocuklarına yönelik sosyal etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında yaklaşık 50 çocuk, Pikolo Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'nda bir araya geldi. Çocuklar, kendileri için hazırlanan uçurtmaları uçurarak, doyasıya eğlendi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, organizasyonun düzenlenmesinde öncülük yapan Vali Tuncay Sonel'e teşekkür ederek, çocuklar için bundan sonra da farklı etkinliklerin düzenlenmeye devam edileceğini söyledi. Genç, "Mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları Perşembe ilçemiz Yason Burnu'nda, uçurtma uçurarak belki de hayatlarındaki en mutlu günlerden birini geçirdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Perşembe Mustafa KIRLAK

2021-08-19 15:18:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.