Ordu’dan yardım kampanyası hazırlığı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Ordulular her afette devletinin, milletinin yanında olmuştur"

Cumhurbaşkanlığı'nın talimatları doğrultusunda yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başlatılan insani yardım kampanyasının koordinasyonunun sağlanması amacıyla Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplantı düzenlendi.

Toplantıda bir konuşma yapan ve sözlerine yangın ve sel afetlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Vali Tuncay Sonel, son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için, devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini hatırlattı.

Yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelerde kapsamlı ve gayretli bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Vali Sonel, Ordu’dan da ekiplerin afet bölgelerinde çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

“Rabbim bir daha memleketimize böyle felaketler yaşatmasın” diyen Vali Tuncay Sonel, yaşanan afetler sonrası Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde yardım kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Konuşmasının devamında Ordulular’ın her afette devletinin ve milletinin yanında olduğunu hatırlatan Vali Sonel, “19 ilçemizle birlikte Ordu Ailesi olarak başlatılan kampanyaya katkımızı yapıp, AFAD üzerinden o hesaplara göndermeyi düşünüyoruz. Şimdiden Allah yapacağınız yardımlar için, destekler için razı olsun. Biz, Ordu şehrimizin, Ordu’da yaşayan insanlarımızın asaletini biliyoruz, bu konulardaki duyarlılığını biliyoruz. İnşallah bu konuda da tekrar ilgilerini bekliyoruz” diye konuştu.

Vali Sonel, Cumhurbaşkanlığının talimatları doğrultusunda başlatılan insani yardım kampanyasının koordinasyonunun Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yürütüleceğini hatırlatarak, orman yangınları ile sel felaketlerinin neden olduğu zararların giderilmesi, afetzede durumundaki vatandaşların acil ihtiyaçlarının bir an evvel karşılanması amacıyla destek olmak isteyen sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, diğer kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yapacağı yardımların banka hesapları ile vatandaşlarımızca “YANGIN” ya da “SEL” yazarak 1866’ya SMS gönderebileceklerinin, ayni yardımda bulunmak isteyenlerin ise ürün ve malzemeleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne teslim edilebileceğinin altını çizdi.

Toplantıda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de söz alarak, “Ordu yapacağı çalışmaları biliyor. Bundan dolayı da inşallah güzel şeyler yaparız. İnşallah sizin riyasetinizde bu çalışmaları güzel bir şekilde sonuçlandıracağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

Toplantıya katılan iş insanları ise, “Ülkemizde yaşanan afet olayları hepimizi derinden yaraladı. Bu bir insanlık görevi. Bu ülke hepimizin. Biz iş insanları olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” diyerek, kampanyaya destekte bulunacaklarını ifade ettiler.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan koordinasyon toplantısına Vali Yardımcıları Zafer Karamehmetoğlu, Levent Yetgin, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Levent Özsoy, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, Ordu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Şimşek ve iş insanları katıldı katıldı.

