Ordu'da 10 ilçenin kaymakamı değişti

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Mülki İdari Amirler Kararnamesi'ne göre Ordu'nun 10 ilçe kaymakamı değişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan Mülki İdare Amirleri kararnamesinde Ordu’da 10 ilçenin kaymakamlarının görev yeri değişti.

Ünye Kaymakamlığı görevine 2016 yılında atanan ve Ünye’de en uzun görev yapan kaymakamlar arasında yer alan Ümit Hüseyin Güney kararnameyle Aydın’ın Söke ilçesine, Gürgentepe Kaymakamı Hasan Taş Muş Vali Yardımcılığına, Mesudiye Kaymakamı Mehmet Emre Canpolat Şırnak Vali Yardımcılığına, İkizce Kaymakamı Mustafa Berat Kasımoğlu Hakkari Vali Yardımcılığına, Ulubey Kaymakamı İsmail Güney Isparta Sütçüler Kaymakamlığına, Çamaş Kaymakamı Akın Oruç Şanlıurfa Bozova Kaymakamlığına, Akkuş Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer Muş Malazgirt Kaymakamlığına, Korgan Kaymakamı Yunus Emre Şahin, Elazığ Alacakaya Kaymakamlığına, Aybastı Kaymakamı Mehmet Şükrü Pekpak Erzincan Kemah Kaymakamlığına, Kumru Kaymakamı Hüseyin Aydın Adana Pozantı Kaymakamlığına atandı.

Diğer yandan Ordu'ya atanan isimler ise Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş Ordu Vali Yardımcılığına, Aydın Germencik Kaymakamı Ayhan Işık Ünye Kaymakamlığına, Adana Pozantı Kaymakamı Emrah Akduman Kumru Kaymakamlığına, Ardahan Valiliği Kaymakam Adayı Yasin Şahin Kabadüz Kaymakamlığına, Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Eyyip Batuhan Ciğerci Çatalpınar Kaymakamlığına, Konya Valiliği Kaymakam Adayı Şeyma Aktaş Aybastı Kaymakamlığına, Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Miraç Akbulut Korgan Kaymakamlığına, Tunceli Valiliği Kaymakam Adayı Soner Divli ise Ulubey Kaymakamlığına atandı.

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