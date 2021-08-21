Ordu'nun Ünye ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 25 okulun yaptığı başvuru kabul edildi.

Türkiye genelinde 43 farklı tematik alandan 10 bin 187 okulun sunmuş olduğu 180 bin 969 alt proje, alanında uzman akademisyenler ve eğitimciler tarafından değerlendirmesi sonrası Ordu genelinde 101 okul ile Ünye'den katılan 25 okulun projesi kabul edildi. Yapılan değerlendirme sonrası 81 il genelinde yer alan 5 bin 339 okuldan yüz binlerce ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırlamış olduğu 96 bin 776 alt proje destek almaya hak kazanırken, Ordu il ve ilçelerinden toplam 101 okul ile Ünye'den 25 okulun bu destekten faydalanacağı öğrenildi.

Ünye'de alt proje destek almaya hak kazanan okullar ise şunlar:

Ünye Bilim ve Sanat Merkezi Bilim Fuarı, Fevzi Çakmak Ortaokulu Bilim Fuarı, Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu Bilim Fuarı, Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi Bilim Fuarı, Atatürk Ortaokulu Bilim Fuarı, Şehit Taner Kart Ortaokulu Bilim Fuarı, Meçhul Asker Ortaokulu Bilim Fuarı, Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim Fuarı, Prof. Dr. Necmettin Polvan Ortaokulu Bilim Fuarı, Ünye İmam Hatip Ortaokulu Bilim Fuarı, Tekkiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi Bilim Fuarı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Bilim Fuarı, Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilim Fuarı, Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim Fuarı, Ünye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim Fuarı, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler Ortaokulu Bilim Fuarı, Puset Polvan Ortaokulu Bilim Fuarı, Yenikent Ortaokulu Bilim Fuarı, Ünye Anadolu Lisesi Bilim Fuarı, Toki Ömer Çam Ortaokulu Bilim Fuarı, İnkur Ortaokulu Bilim Fuarı, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu Bilim Fuarı, Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilim Fuarı ile Ünye Fen Lisesi Bilim Fuarı.

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