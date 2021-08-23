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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pişiğe karşı saç kurutma makinesi önerisi

İHA

Pişiğe karşı saç kurutma makinesi önerisi

Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, yaz aylarının en büyük sorunlarından biri olan pişik hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Tekeş, “Pişikten kaçınmak için terleyen bölgelerin günlük olarak sabah akşam ılık su ve sabun ile yıkanması, ardından kurulanması hatta mümkünse kuruladıktan sonra saç kurutma makinesinin soğuk ayarı ile kurutulması pişik tedavisinde hızlı sonuç alınabilmesi için önerilir” dedi.
Dermatolojide ‘intertrigo’ olarak adlandırılan pişik, vücudumuzun kol altı, göğüs altı, kasık bölgesi, aşırı kilolu olanlarda karın altı, kulak arkası, ayak parmak arası gibi kıvrımlı alanlarını tutan bir hastalık olarak biliniyor.
Pişiğin yoğun olarak bebeklerde görülmesine rağmen, yetişkinlerde de ortaya çıkabildiğini söyleyen Medical Park Ordu Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Kemal Tekeş, “Pişik altta yatan dermatolojik bir hastalığın bulgusu olarak da görülebilir. Uzun süre antibiyotik kullananlarda, şeker hastalarında, sedef hastalığı olanlarda, mantar hastalıkları gibi altta yatan dermatolojik hastalığı olanlarda, aşırı terleyenlerde, alkol kullananlarda ve ileri yaş kişilerde görülebilmektedir.” diye konuştu.

Altta yatan başka hastalığın bulmuş olabilir
Uzm. Dr. Kemal Tekeş; Pişikte tedaviye yanıt alınamazsa altta yatan başka bir dermatolojik hastalığın bulgusu olabilir.” dedi. Uzm. Dr. Tekeş sözlerine şöyle devam etti:
“Pişik hastalığı ani başlangıçlı, tekrarlayıcı özellikte veya hatta altı haftadan daha uzun süre devam eden kronik bir şekilde görülebilir. Pişikten etkilenen deri bölgesi kızarık, sert ve rahatsız edici durumda olabilir. Bazen nemli ya da beyazımsı bir şekilde olabilir. Uzun süre devam ettiğinde üzerinde çatlaklar gelişebilir. Bölgeye bazen diğer bakterilerin eklenmesiyle tablo daha da kötüleşebilir, bölgenin kötü kokmasına sebep olabilir.”

Pişikten kurtulma yolları
Pişik oluştuktan sonra başvurulabilecek bazı tedavi yöntemleriyle pişik sorunundan kurtulmanın mümkün olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Kemal Tekeş şunları söyledi:
“Pişikten kaçınmak için bu bölgelerin günlük olarak sabah akşam ılık su ve sabun ile yıkanması, ardından kurulanması hatta mümkünse kurulandıktan sonra saç kurutma makinesinin soğuk ayarı ile bir süre daha kurutulması önerilir. Terlemeyi azaltıcı krem ve roll on uygulamaları faydalı olabilir. Bazen bu önlemler yeterli olmaz. Bu durumda intertrigo (pişik) tablosu ile seyreden sedef hastalığı, seboreik egzama ya da yağlı egzama, atopik egzama, allerjik kontak egzama, derinin bakteriyel ve mantar hastalıklarının ayırıcı tanısını yapmak için dermatolojik muayene gereklidir. Deri biyopsisi, bakteriyel ve mantar kültürleri sonrasında bölgesel uygulanan kremler uygulayarak tedavi etmek için mutlaka uzman görüşüne başvurulmalıdır.”

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