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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 1 milyon doz aşı yapıldı

İHA

Ordu’da 1 milyon doz aşı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, aşılama çalışmalarında 1 milyonuncu doza ulaştıklarını açıkladı.
Ordu’da her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında özellikle aşının önemine vurgu yapan Vali Tuncay Sonel, hastalığı, aşılı vatandaşların aşısız vatandaşlara göre daha rahat geçirdiğini belirterek, bugün Ordu’da 1 milyonuncu aşıya ulaşıldığını ifade etti.
1 milyonuncu aşının yapıldığı Çamaş Toplum Sağılığı Merkezine video konferans yoluyla bağlanan Vali Tuncay Sonel, Dr. Levent Çerçi, Hemşire Arzu Arar ve 1 milyonuncu aşının yapıldığı 25 yaşındaki Enes Ömer Çetin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Vali Tuncay Sonel, "Bugün 1 milyonuncu aşımız, Çamaş Toplum Sağılığı Merkezinde yapıldı. Enes Kardeşimizi tebrik ediyorum. 1 milyonuncu aşının genç kardeşimize denk gelmesi de daha anlamlı oldu. Ordu'muzda 1 milyon doz aşı yapılmış oldu. Emek veren Sağlık İl Müdürümüz nezdinde tüm sağlık teşkilatımızı ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Aşılama çalışmalarında ve oranlamada artık mavi kategorideyiz. Ordu genelinde yüzde 80’i aşmış bulunuyoruz. Enes gibi genç kardeşlerimizin aşı olması güzel bir örnek. Şifa olsun” diye konuştu.
Hastaneye ve yoğun bakıma yatan vatandaşlar arasında aşısız olanların oran olarak daha fazla olduğunun gözlemlendiğini söyleyen Vali Sonel, “Bu zamana kadar 17 yaş üstü hedef nüfusumuzun yüzde 80,7'sini en az 1 doz aşıladık. 17 yaş üstü hedef nüfusumuzun yüzde 64,7'sinin aşılamasını tamamladık” dedi.
Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Vali Tuncay Sonel, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürülmesi, maske, mesafe ve temizlik konularında gerekeli uyarıların yapılması, uyulması gereken kuralların hatırlatılması noktasında Kaymakamlara gerekli talimatları verdi.
Kovid19 ile mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının çok önemli olduğunun altını çizen Vali Sonel, “Rehavete kapılmayalım, kurallara uyarak aşılarımızı yaptıralım” dedi ve Pandemi ile mücadelenin en etkili silahının aşı olduğuna bir kez daha dikkat çekti.
Toplantıya katılan İlçe Kaymakamları da Kovid19 pandemisi ile ilgili yürütülen çalışmalar ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş, düşünce ve önerilerini dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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