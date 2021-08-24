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Dikkatsizlik kaza getirdi: 3 yaralı

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Dikkatsizlik kaza getirdi: 3 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, SamsunOrdu karayolu Yüceler Mahallesi Cezaevi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye istikametinden Fatsa'ya doğru ilerlemekte olan Ömer Y. idaresindeki 55 ZC 783 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Seyhan F.'nin kullandığı 52 AAK 460 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 55 ZC 783 plakalı otomobil refüje, 52 AAK 460 plakalı otomobil de sağ şeritte bulunan alana fırladı. Kaza sonrası sürücü Ömer Y. yanında bulunan eşi Aygül Y., diğer araç sürücüsü Seyhan F. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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