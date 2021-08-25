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Müzeyyen öğretmenin duyarlılığı karaleyleğin hayatını kurtardı

İHA

Müzeyyen öğretmenin duyarlılığı karaleyleğin hayatını kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, nesli koruma altında olan ve yerleşim merkezlerinden uzakta nadir görülen karaleylek (ciconia nigra), tarih öğretmeni Müzeyyen Ustaoğlu'nun duyarlılığı sayesinde hayatta kalmayı başardı.
İlçenin Döşemedibi Mahallesi’nde yaşayan tarih öğretmeni Müzeyyen Ustaoğlu, evinin yanında bulunan dere kenarında türünün ne olduğunu bilmediği uçamayan bir kuş gördü. Yaklaşık 7 gün boyunca kuşun besleme ve barınmasını sağlayan Ustaoğlu, daha sonra durumu yetkililere bildirdi. Yetkililerin gelmesiyle beraber yapılan ilk incelemelerde kuşun karaleylek ve neslinin tükenmekte olduğu öğrenildi.

"Bitkin halde 7 gün beslemeye çalıştım"
Kuşu evinin bahçesine aldıktan sonra 7 gün boyunca beslemeye çalıştığını söyleyen Müzeyyen Ustaoğlu, "Evimizin fındık bahçesinin önüne geldi. Daha sonra ben açtır diye yanına çeşitli yiyecekler koydum. Uçmasını bekledim ancak uçmadı. Kanatları uzun olduğu için açık alanda 7 gün boyunca bakmaya çalıştım. Daha sonra yetkililere haber verdiğimde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir leylek olduğunu öğrendim. Yetkililerin gelmesiyle veteriner kontrolü yapılması sonrası koruma altına alındı" dedi.
Doğada çok nadir bulunan karaleylek, tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra tekrar doğal ortamına salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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