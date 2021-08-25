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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mete Gazoz: “Hedefim ABD’de altın madalya”

İHA

Mete Gazoz: “Hedefim ABD’de altın madalya”

Olimpiyat şampiyonu milli okçular Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, Ordu'da genç sporcularla buluştu.
Milli okçular, Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz, yarın Ordu'da başlayacak Minikler Açık Hava Türkiye Şampiyonası Zafer Kupası için kentte geldi.
İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç ve sporcular tarafından OrduGiresun Havalimanı'nda karşılanan Mete ile Yasemin, daha sonra konvoy eşliğinde şehir turu attı.
Daha sonra Ordu 19 Eylül Stadı'na gelen milli sporcular, burada kendilerini karşılayan çeşitli spor branşlarındaki sporcularla yakından ilgilendi. Mete Gazoz, burada yaptığı açıklamada, uzun yıllar boyunca verdikleri emeğin karşılığını almanın mutluluğuyla Ordu'ya geldiklerini söyledi. Gazoz, özellikle kendilerini karşılayanlar arasından genç okçuların olmasının daha gurur verici olduğunu ifade etti.
Bundan sonraki neslin daha güçlü şekilde gelip kendilerinin bulunduğu konumun daha üzerine çıkmalarının isteyen Mete, bunun böyle olmasının kendilerine çok daha mutluluk vereceğinin altını çizdi.
Mete, Paralimpik Oyunları için Tokyo'da olan milli sporculara yönelik ise, "Onlar da inşallah bir madalya değil, daha fazla madalya ve şampiyonluklarla ülkemize geri dönerler" dedi.
Bundan sonraki hedeflerine değinen Mete, "En yakın 15 Eylül'de ABD'de dünya şampiyonası var. İlk hedefim orası. Ondan sonrası ise 2024'de Paris'te olacak olan Olimpiyat Oyunları. Oraya en son olimpiyat şampiyonu olarak katılacağım. Hedefim bu unvanımı devam ettirmek" diye konuştu.

"Gelecek neslin bu çıtayı daha yukarı çıkaracağını umuyorum"
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde, takım arkadaşı olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ile birlikte 4. olan milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ise Ordu'da olmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Şimdiye kadar kazandığımız madalyalar genç arkadaşlara daha da bir umut ışığı olduğunu düşünüyorum. Gelecek neslin bu çıtayı daha yukarı çıkaracağını umuyorum. Bunu da görüyoruz. Çok hevesli ve motiveler" şeklinde konuştu.
Yasemin, Paralimpik Oyunları'nda ter dökecek milli sporculara da başarılar diledi.
Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından sporculara üzerinde adları yazan kalem ve yöresel ürünlerden oluşan hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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