U dönüşü yapan ticari araç kazaya yol açtı: 1 yaralı

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Ordu'nun Ünye ilçesinde U dönüşü yapan ticari aracın yol açtığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Mahallesi Ordu Samsun karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 42 EE 699 plakalı ticari araç U dönüşü yaptığı sırada, Ünye'den Samsun istikametine seyir halinde olan Emirhan G. idaresindeki 55 BE 174 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 42 EE 699 plakalı ticari araç yol kenarında park halinde bulunan Fahri Köse'ye ait 52 LG 650 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücünün yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araç trafiği kontrollü olarak sağlanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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