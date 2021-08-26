Rüsumat No:4 için eser bestelendi Unutulmaz destan gelecek kuşaklara aktarılacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya silah sevkiyatı yapan Rüsumat No:4 Gemisi'nin Ordu’da yaşadığı kahramanlık seferinin 100. yıldönümü nedeniyle Rüsumat No:4 ve Ordu kültürünü yansıtan senfonik bir eser besteletti.

Besteci Hasan Niyazi Tura tarafından hazırlanan eser, 3 Eylül Cuma günü saat 20.00’de, Ordu Kültür Merkezi Salonu’nda, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından Orduluların ve Türkiye’nin beğenisine sunulacak.

Kurtuluş Savaşı'nda hafızalardan silinmeyecek bir olayla tarih sayfalarında yerini alan, 1921 yılında Ordu sahilinde Yunan gemilerinden kurtulmak için batırılan ve ardından tekrar yüzdürülen Rüsumat No:4 Gemisi destanı gelecek kuşaklara aktarılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in özel olarak ilgilendiği çalışma kapsamında, Rusumat No:4 gemisi destanını yaşatmak için Ankara Operası solist sanatçısı bariton Tuncer Tercan'ın girişimiyle bestecişefkemancı Hasan Niyazi Tura ve bir dönem Ordu'da edebiyat öğretmenliği yapmış olan edebiyatçıyazar İbrahim Dizman'ın hazırladığı metin üzerine bir oratoryo hazırlandı.



Samsun Devlet Opera ve Balesi seslendirecek

Düzenlenen eser, kentin olayın 100. Yıl etkinlikleri kapsamında, 3 Eylül Cuma günü, saat 20.00’de, Ordu Kültür Merkezi Salonu’nda, Samsun Devlet Opera ve Balesi(SAMDOB) Orkestrası tarafından tüm ülkenin beğenisine sunulacak. Soprano ve bariton birer solist ile bir anlatıcının yer aldığı eser, 20 kişilik bir orkestra ve bir koro tarafından icra edilecek. Eser, 20212022 sezonunda SAMDOB tarafından seslendirilmeye devam edecek. Eserin seslendirilmesinin ardından CD’ler oluşturularak müzik çevrelerine ve kamuoyuna dağıtılacak.

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