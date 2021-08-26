Cemile koronavirüsten öldü, karnındaki bebeği ameliyatla alındı



Mustafa KIRLAK/KABATAŞ, (Ordu)ORDU´da, 6 aylık hamile Cemile Filar (23), koronavirüsten yaşamını yitirdi, hayata tutunan bebeği ise kuvöze alındı.

Uzman çavuş olan eşiyle birlikte, İstanbul´dan tatil için memleketi Ordu´nun Kabataş ilçesine gelen 6 aylık hamile Cemile Filar, geçen hafta perşembe günü evde rahatsızlanınca Fatsa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Cemile Filar'ın test sonucu pozitif çıktı. Filar, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine önce Çorum´a, ardından da Ankara Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Filar, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. Filar'ın bebeği ise ameliyatla alınıp kuvöze kondu.

Filar´ın cenazesi, yakınları tarafından, Ankara Şehir Hastanesi'nin morgundan alınıp Kabataş ilçesi Yeniceli Mahallesi´ne getirildi. Cemile Filar, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Kabataş Mustafa KIRLAK

2021-08-26 14:33:05



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