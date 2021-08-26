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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Olimpiyat şampiyonları Ordu’da el üstünde

İHA

Olimpiyat şampiyonları Ordu’da el üstünde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel kategorisinde Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandırarak şampiyon olan Milli Okçu Mete Gazoz ile karışık takımda Tokyo’da dördüncülük elde eden takım arkadaşı Yasemin Ecem Anagöz, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i makamında ziyaret etti.
Valilik ziyaretinde Vali Tuncay Sonel, beraberinde Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Yusuf Göktuğ Ergin ve milli sporcuları çiçeklerle karşıladı ve onlara yöresel armağanlar ve birer Cumhuriyet altını takdim etti.
Vali Sonel, olimpiyat tarihinde okçulukta ilk kez altın madalya alan Mete Gazoz’un ülkemizi ve milletimizi sevince boğduğunu ifade ederek, Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’e başarılar diledi.
“Milli sporcularımızı Ordu’da görmekten son derece mutluyuz. İnşallah olimpiyatlarda bunun devamı gelir. Bu mutluluğun tarifi mümkün değil" diyen Vali Tuncay Sonel sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün de Ordu’muzda Minikler Okçuluk Türkiye Şampiyonası başlayacak. İnşallah onların içerisinde de nice Meteler, nice Yaseminler çıkacak. Biz tekrar ülkemize, milletimize bu onuru, heyecanı yaşattığı için Mete evladımıza, olimpiyatta madalya alan tüm sporcularımıza ve hocalarına, ekibe, Sayın Bakanımıza ve her fırsatta destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza Ordu’dan selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Başarılarınız daim olsun.”

“Türk Gençliğine örnek oldunuz”
Ordu Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde tebriklerin ardından açıklamalarda bulunan Milli Okçu Gazoz ve Anagöz, Ordu’nun kendileri için çok ayrı bir şehir olduğunu ve ilk serüvenlerinin Ordu’da başladığını söylediler.
Milli Okçu Mete Gazoz ve Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz’ü tebrik eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Siz hem Türk gençliğine örnek oldunuz hem Türk milletinin gururu oldunuz” dedi.
Başkan Güler şöyle konuştu:
“Sizi burada ağırlamak ve görmek bizim için büyük bir şeref. Siz hem Türk gençliğine örnek oldunuz hem Türk milletinin gururu oldunuz. Sizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Bize büyük bir sevinç yaşattınız. Sizlere, hocalarımıza, federasyon başkanımıza, sayın bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sizlerin başarısı için uygun ortamları oluşturmaya çalışacağız. Ordu zaten sporcu yetiştiren bir şehir. Spora çok önem veriyoruz. İnşallah siz bize örnek olursunuz, bizde sizin yolunuzdan yeni sporcular yetiştiririz. İnşallah sizlerle birlikte Pırıl pırıl bir gençlik Türkiye’nin geleceğini de şekillendirir.”

“Ordu’nun bizim için özel bir yeri var”
Ordu’nun kendileri için çok özel bir şehir olduğunu ifade eden Milli Okçu Mete Gazoz, “Ordu’nun bizim için çok özel yeri var. Ordu ben ve Yasemin’in ilk katıldığı kamp. Ordu’yu çok seviyoruz. Her sene mutlaka Ordu’ya gelmeye çalışıyoruz. Sizinle burada olmaktan son derece mutluyuz” şeklinde konuştu.
İlk serüvenlerinin Ordu’da başladığını dile getiren Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz, “Mete ile birlikte bizim ilk serüvenimizin başladığı yer Ordu. Bundan dolayı Ordu’nun yeri bizim için bir başka” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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