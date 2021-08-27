Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde koronavirüsten öldü

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)ORDU´da Mustafa Altıntaş (35) ile annesi Hamide Altıntaş (67) ve anneannesi Ayşe Yılmaz (84), 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları belirtildi.
Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi´nde yaşayan Mustafa Altıntaş ile annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Covid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos´ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos´ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos´ta hayatını kaybetti. Ölen 3 kişi, köyde toprağa verildi.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti.
Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet BAYRAK
2021-08-27 14:40:36
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