Ordu’da 20 yıllık heyelan engellenecek

Ordu’nun Altınordu ilçesi Topluca Mahallesi’nde 20 yıl önce heyelan bölgesi olarak ilan edilen mahalle, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalarla rahat bir nefes alacak.

Geçmişi uzun yıllara dayanan ve aralıklarla meydana gelen heyelanlar sonucunda 3 binanın yıkıldığı, 30 dönüm fındık bahçesinin zarar gördüğü, 9 binada ise risk oluşturan Topluca Mahallesi’ndeki heyelan sorunu bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor. Yıllarca çözülememiş soruna neşter vurmak isteyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla bölgede zemin etüdünü yaparak çalışmalara başladı.

13 mahallenin ulaşım sağladığı grup yolunu da içinde barındıran Topluca Mahallesi heyelan bölgesinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yer altı suları drenajı tamamlanarak, 10 bin metreküp kazı ve 12 bin metreküp taş dolgu alanıyla kanayan yara kökten çözülecek. Ayrıca yol üzerinde bulunan sağlık ocağı ve caminin alt kısmında yapılacak olan istinat duvarlarıyla da bölgedeki kamu yapıları emniyete alınmış olacak. Büyükşehir Belediye ekipleri çalışmaları tamamlamasıyla birlikte bölgede bulunan heyelan önlenerek vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımı sağlanacak.



“Heyelanı engelleyeceğiz”

Bülent Ecevit’in Başbakanlık yaptığı dönemden bu yana Topluca Mahallesi’ndeki heyelan sorunun devam ettiğine dikkat çeken Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, başlatılan çalışmalarla birlikte bu sorunun ortadan kaldırılacağını söyledi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Rahmetli Ecevit zamanında burası heyelan bölgesi olarak kabul edilmiş. Sorunu o zamandan bu yana çözülemeyen bir konuydu. Bu soruna Büyükşehir Belediyesi olarak el attık. Ekiplerimiz bu heyelanlı bölgede çalışma başlattı. 22 metreküplük dolgu söz konusu olacak. Çalışmalarımız burada bulunan yaşam alanlarını koruyacak bir şekilde olacak. Heyelana sebep olan yeraltı suyunu borularla çekeceğiz. Aynı zamanda suyu da kullanacağız. Böylelikle hem kayma engellenmiş olacak hem de suyunu değerlendirmiş olacağız. Buradaki toprağı da tarım toprağı olarak ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Ayrıca tüm bu çalışmalara katkısı olan AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız’a da teşekkür ediyorum.”

Başkan Güler ile birlikte heyelan bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Dr. Şenel Yediyıldız, “Heyelan bölgesindeyiz. Rahmetli Ecevit’in başbakanlığı zamanında burası afet bölgesi ilan edilmiş ama o zamandan bu zamana yapılamamış. Sayın Bakanım sağ olsun bütün bölgelerde olduğu gibi buraya da el attı. Bütün Ordulular adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.