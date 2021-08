Rizeli gençler Ordu’da

Ordu Valisi Tuncay Sonel, İçişleri Bakanlığının destekleriyle Beyaz Karanfil Derneği tarafından yürütülen ‘Sağlıklı Nesil İçin Seferbirlik’ projesi kapsamında, kendisi ile tanışma ve tecrübe paylaşımında bulunmak isteyen Rizeli gençler ile bir araya geldi.

Beyaz Karanfil Derneği Başkanı Birsen Erkan öncülüğünde Rize merkez ve Kalkandere ilçesinden 40 öğrencinin kendisiyle tanışma isteklerini yerine getiren Vali Tuncay Sonel, mesleki tecrübe ve deneyimlerini paylaştı.

Valilik Toplantı Salonunda kendisini ziyarete gelen gençler ile bir süre sohbet ederek, hal ve hatırlarını soran Vali Tuncay Sonel, “Ordu’muza hoş geldiniz. Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Ordu’da yürütülen projeler hakkında gençlere bilgi veren Vali Tuncay Sonel, başta yetim ve öksüz evlatlarımıza yönelik yürütülen proje olmak üzere, engelli vatandaşlarımıza yönelik yürütülen ve diğer projelerden de bahsetti.

Vali Tuncay Sonel, “Kaymakamlık ve Tunceli Valiliğimiz dönemlerimizde nasıl yaptıysak, Ordu’da da çok güzel bir aile içerisinde şu ana kadar yapılanın üzerine eklemeye geldik. Burada huzur içerisinde çok güzel işler çıkıyor. Başta eğitim olmak üzere ciddi işler çıktı. Altyapı ile çok ciddi katkılar aldık" diye konuştu.

Kendisine yöneltilen soruları tek tek cevaplayan Vali Tuncay Sonel bir işi yaparken mutlu olunduğu takdirde, başarının da beraberinde geldiğinin altını çizdi.

“Biz yöremizin hem Valisi, hem amcası, hem kardeşi olmaya çalışıyoruz” diyen Vali Sonel sözlerini şöyle sürdürdü: “Kapımız her daim açık. Ailemize, kendimize, ninemize, dedemize nasıl davranılmasını istiyorsak, vatandaşlarımıza o şekilde davranıyoruz. Valiliğimizin kapısı açık, kurumlarımızın kapısı açık. Bir milli takım ruhuyla hizmet vermeye çalışıyoruz. Başarı varsa ekip işi. Biz demek lazım. Bu şekilde çalışmak lazım. İnsan kucaklamayı bilmek lazım. Bir önceki günümüzden, bugün daha çok çalışmamız lazım. Her yörenin kendine ait özelliği olduğu gibi, yapılması gereken işleri vardır. Devletin şefkatini her daim göstermek lazım.”

Beyaz Karanfil Derneği Başkanı Birsen Erkan ise Ordu’da olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Valimiz Tuncay Sonel’e yapmış olduğumuz çalışmalar kapsamında, kendisiyle tanışmak isteyen gençlerden bahsettiğimde bütün gönlünü, kapılarını açtı. Kendisini Of Kaymakamlığından beri tanıyoruz ve Tunceli Valiliği görevini yürütürken de yakinen takip ettik. Tunceli ilimizde de yapmış oluğu çalışmalarla orayı güvenli bir şehir haline getirdi. Sadece bizim, dostlarının değil, tüm Türkiye’nin alkışını aldı. Kendisi bizim her zaman 'Vali babamız' olarak var olacaklar” diye konuştu.

Kendisi ile tanışmaya gelen gençler ise Vali Tuncay Sonel’e teşekkür ederek, “Sizlerle tanışmış olmaktan son derece mutluluk duyduk. Bizleri burada ağırladığınız için sizlere teşekkür ederiz” diyerek, duygularını ifade ettiler.

Ziyaret sonrası gençlere çeşitli hediyeler veren Vali Tuncay Sonel’e, Rize dokuması fular hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.