Ordu’da ‘oyun kodlama’ kampı Ordu’da bilişime ilgi duyan çocuklara yönelik ücretsiz olarak başlatılan Oyun Kodlama Kampı’nda oyun kodlamanın bütün süreçleri uygulamalı olarak öğretiliyor

Ordu’da bilişime ilgi duyanlar için Oyun Kodlama Kampı düzenlendi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’yu bir yazılım üssü haline getirmek ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak amacıyla başlattığı “kodlama” hareketi devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORYAZ A.Ş. aracılığı ile bu zamana kadar pek çok gencin kodlama eğitimi aldığı Ordu’da bu defa da Oyun Kodlama Kampı ile bilişime ilgi duyanlar bir araya getiriliyor.

DAVET Girişimcilik Merkezinde ücretsiz olarak başlatılan Oyun Kodlama Kampı’nda alanında uzman eğitmenler tarafından kampa katılanlara oyun kodlamanın bütün süreçleri uygulamalı olarak öğretilecek. Dört gün boyunca sürecek olan eğitim sonunda ise seçilen ekibin oluşturduğu oyunların yayınlanması için Büyükşehir Belediyesi tarafından destek verilecek.



“Ordu her alanda değişim ve dönüşüm içerisinde”

Oyun Kodlama Kampı’nın ilk gününde katılımcıları ve eğitmenleri ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, katılımcıların dört gün boyunca alacağı eğitim sonunda bilgileri ve uygulamaları ile buradan çok daha farklı çıkacaklarını söyledi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak kodlama konusunda bir faaliyet başlattık. Hem meslek sahip olmanız için hem de hayatın vazgeçilmez unsuru olan bilişim tekniğine hâkim olmanız için Oyun Kodlama Kampı yapıyoruz. Oyun kodlama Kampı’nda dört gün içerisinde eğitim grubuyla bilgilerinizle, uygulamalarınızla, oyun kodlamalarınızla buradan çok daha farklı çıkacaksınız. Eğitmen arkadaşlarımdan aldığım bilgilere göre sizin kodlama konusunda birikimleriniz var. Buraya birikimleriniz ile geldiniz ve daha fazla şeyler kazanmak istiyorsunuz. Bunların dışında Ordu’yu gezmenizi istiyoruz. Sörfüyle, deniziyle, doğasıyla Ordu’nun misafirperverliği ile tanışmış olursunuz. Sizin gibi yetenekli elçilerimiz buralardan gittiği zaman ülkemizi, şehrimizi tanıtmış olur. Hepinize başarılar diliyorum. Geleceğin kuvvetli yeteneklerini, değerli yeteneklerini Ordu’da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ordu’muz adeta her alanda bir değişimin ve dönüşümün içerisinde.”

Öte yandan dört gün boyunca eğitim alacak olan katılımcıları denizle bütünleştirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi her ders sonunda onlara Perşembe Efirli Sörf Okulu'nda sörf eğitimleri verecek.

