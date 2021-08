Ordu’da tayini çıkan Kaymakamlar uğurlandı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile başka illere tayini çıkan kaymakamlar onuruna veda yemeği düzenledi.

Boztepe Doğa Restoran'da gerçekleştirilen veda yemeğine, Vali Tuncay Sonel ve Eşi Handan Sonel, Vali Yardımcıları Bayram Gale, Gökhan İkitemur ile Ordu'da görev yapan İlçe Kaymakamları ve eşleri katıldı. Veda yemeği programında bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, ataması gerçekleştirilen mülki idare amirlerine yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Kararname ile 10 ilçe kaymakamının yeni görev yerlerine uğurlanacağını söyleyen Vali Tuncay Sonel, mülki idare mesleğinin önemine değinerek, ”Ordu'muzda görev yapan arkadaşlarımızla birlikte aile ortamı içerisinde ilimizin her köşesine ulaşmaya gayret ettik" dedi ve Akkuş ve Çamaş Kaymakamlarının daha önce görev yerlerine uğurlandığını sözlerine ekledi.

Vali Sonel, “19 ilçemizde görevde bulunan Kaymakam arkadaşlarıma; şehit ailelerimize, gazilerimize, yetim ve öksüz evlatlarımıza, engeli olan vatandaşlarımıza, en ücra köşedeki sıkıntısı olan vatandaşlarımıza ulaşmak hususunda gösterdikleri hassasiyet ve yapmış oldukları özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mülki idare mesleğinde görev süresi dolduğunda yeni bir tayinin söz konusu olduğunu hatırlatan Vali Tuncay Sonel, “Ülkemizin her köşesinde görev yapmak bizler için çok önemli. Vatanımızın her köşesinden ayrı bir tecrübe ediniyoruz“ diyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Rabb'im sizleri görev yaptığınız yerlerde iyilerle karşılaştırsın. Gittiğiniz yerlerde ağız tadıyla, huzurla, güzellikle bu güzel vatana, bu vatanın güzel insanlarına, hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin. Yolunuz açık olsun. Allaha emanet olun."

