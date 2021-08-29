Mezar taşlarını çöpe attılar

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Ordu’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler, mezar taşlarını çöpe attı.

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından üzeri yazılı iki mezar taşı çöp konteynerinin yanına bırakıldı. Mezar taşlarını konteynır yanında görenler, bu durumu sorumsuzluk olarak nitelendirdiler.

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