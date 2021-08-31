Başkan Tavlı: “Ünye’yi yol yatırımlarında geleceğe taşıyoruz”

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, hayata geçirdikleri yol yatırımları ile ilçenin geleceğini inşa ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan ve beraberindeki partililer ile birlikte Tekkiraz Mahallesi’nde Tekkiraz, Pelitliyatak, Yenikent, Fatih, Yeşilkent, Dereköy, Yeniköy, Ortaköy, Yenikızılcakese, Taşça, Uğurlu, Çınarcık, Nurettin, Yaycı ve Dizdar Mahallesi’nin muhtarlarıyla bir araya geldi. Ünye’nin kırsal mahallelerinin talepleri ve yatırımların konuşulduğu toplantıda Belediye Başkan Tavlı ve İlçe Başkanı Argan, çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede geçtiğimiz haftalarda yaşanan aşırı yağışların özellikle üst mahalle yollarında ciddi hasarlar meydana getirdiğini söyledi. Aşırı yağışlar nedeniyle çok noktada hasar oluştuğunu ve bu hasarın Ünye Belediyesi’ne maliyetinin 30 milyon TL’nin üzerinde olduğuna dikkat çeken Tavlı, afete karşı sürekli olarak mücadelelerinin sürdüğünü ifade etti.

Ünye Belediyesi’nin yol hizmetleri anlamında yatırım maliyetlerini ciddi oranda aşağıya çekecek olan ve böylece çok daha fazla yol yapılmasının önünü açan Konkasör Şantiyesi yatırımıyla ilgili konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “2021 yılının mart ayı itibariyle ki ağırlıklı olarak 2019 yılının ikinci yarısından başlamak üzere toplamda 70 kilometre beton yol yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Ünye olarak 2 bin 800 kilometre yol ağımız var. Kayıtsız olarak hizmet vermek zorunda olduğumuz da en az 500 ila 600 kilometre daha yolumuz mevcut. Bu nedenle 3 bin 500 kilometreye yakın bir yol ağında mücadele veriyoruz. 70 kilometre olarak gerçekleştirdiğimiz yol hizmetinin yüzde 70’lik kısmını Kumru ve Kavak’tan getirdiğimiz malzeme ile gerçekleştirdik. Bu kadar uzak noktalardan malzeme getirerek burada hazırlayıp beton yol dökmenin maliyeti oldukça yüksek oluyordu. Bugün bir kilometre beton yolun maliyeti 250 bin lira. Ama biz ne yaptık? 4 tane mikser, bir tane karmix mobil beton aracı ki Ordu’nun 19 ilçesinde ilk olarak alarak hizmete sunan belediye biziz. Yine aynı şekilde 1 adet pompa, 1 adet treyler, 1 adet ekskavatör, 1 adet loader gibi çok sayıda ekipman ve iş makineleri kazandırdık ve tüm bunları borçsuz yaptık. Ünye’mize kazandırdığımız bu 55 dönümlük konkasör şantiyesi alanının altı olduğu gibi yol hammaddesi ile dolu. Böylece tüm tol malzemesi aynı yerde çıkıyor, işleniyor ve döküme hazır hale getiriliyor. Bu yatırımızla yol hizmeti maliyetimiz çok ciddi oranda azaldı. Bu da bizlere çok daha fazla yol hizmeti sunma imkanı oluşturdu. Bugün baktığımızda tesisimizin bütünsel değeri 30 milyon liranın üzerindedir” dedi.

Ünye’nin tümüyle kendisine yakışır hizmetlere kavuşması için mücadele verdiklerini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu çerçevede sosyal tesis yatırımlarının da gerçekleştirileceğini söyledi. Başkan Tavlı, “Pelitliyatak Mahallesi’nde sosyal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi adına bir adet semt sahası kazandırıyoruz. Yine Fatih mahallemize aynı şekilde bir semt sahası kazandırıyoruz. Öte yandan Tekkiraz meydanında da projemizi hazırladık, modern bir düzenleme çalışması gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

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