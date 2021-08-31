Fatsa’da balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi Balıkçılar bu yıl hamsi ve istavritten umutlu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, “Vira Bismillah” diyerek limandan denize açıldı. Dualar eşliğinde uğurlanan balıkçılar bu yılın hamsi ve istavrit açısından verimli geçeceğini düşündüklerini söyledi.

Balıkçılar hasret kaldıkları mavi sulara av yasağının kalkması ile bu gece itibarıyla kavuştu. Sezonun başlaması dolayısıyla Fatsa ilçesinde bulunan Yalıköy Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Balıkçıların sağ salim denize açılıp dönmesi için dua edilen törene Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte balıkçıların aileleri katıldı.



“İnşallah güzel bir sezon geçiririz”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, uğurlama töreninin geleneksel hale getirildiğini vurguladı. Başkan Kibar, “Balıkçılarımızın av yasağının bitmesi ile birlikte ‘Vira Bismillah’ diyerek denize indikleri anlamlı gecede yine onları uğurlamak üzere Yalıköy’deki balıkçı barınağımıza gelmiş bulunmaktayız. Bu yıl Kaymakamımız ve İl Tarım Müdürümüz ile beraber güzel bir yolculuk diledik. Geçen yılki nişanlarda reislerimiz palamudun bol olacağını söylemişti. Gerçekten de nişanlar tutmuştu. Bu sene özellikle nişanlarda hamsi ve istavrit senesi olduğunu söylediler. İnşallah güzel bir sezon geçiririz” dedi.



“Geçen yıl balıkçılık sektörünün ilimize 350 milyon lira katkısı oldu”

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise, “Su ürünleri sektörü gerek bizim gerekse ülkemiz için önemli bir sektör. Hem ekonomiye sağladığı katkı hem de istihdama sağladığı katkı açısından son derece önemli. Su ürünleri sektörü yıllara göre değişmekle beraber özellikle avcılık ve yetiştiricilikle ilimiz ekonomisine ciddi katkısı oluyor. Geçen 2020 yılında su ürünleri sektörünün ilimiz ekonomisine yaklaşık 350 milyon lira gibi bir katkısı oldu. Tabii, bu avcılık miktarının artması ile beraber bu ekonomiye katkı da artıyor. İlimiz nüfusuna kayıtlı yaklaşık 6 bin 500 vatandaşımız da hem burada hem de Türkiye’nin farklı noktalarında çalışıyor. Bunun dışında 4 bin civarında da amatör balıkçılık belgesi olanlar var” ifadelerini kullandı.



“Palamut, istavrit ve hamsi bol görünüyor”

İyi bir sezon beklediklerini belirten balıkçı Mustafa Mollaoğlu da, “20212022 sezonu bu gece itibarıyla başlıyor. Vira Bismillah diyeceğiz Ordu Fatsa’dan. Yalıköy’den çıkış yapacağız 30 personelimizle beraber. Tabii, biz Orta Karadeniz’den çıkış yapacağız. Tabii aylarca uğraştık, mücadele verdik ve hazırlandık. Deniz işaretleri iyi görünüyor. Palamut, istavrit ve hamsi bol görünüyor. İyi bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Biz Türkiye’nin balık ihtiyacını karşılayacağız” diye konuştu.

Balıkçılığın bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olduğunu dile getiren Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, balıkçılara hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.

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