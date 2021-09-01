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TMO’nun Ordu’da fındık alımı başladı Fiyatlardan ve sistemden memnun olduklarını belirten üreticiler: “Devletimiz müdahale etmese 20 liranın altında olacaktı”

İHA

TMO’nun Ordu’da fındık alımı başladı Fiyatlardan ve sistemden memnun olduklarını belirten üreticiler: “Devletimiz müdahale etmese 20 liranın altında olacaktı”

Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı. Üreticiler, fiyattan memnun olduklarını belirtti.
TMO tarafından Ordu’nun Altınordu ilçesinde, yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Organize Sanayi Bölgesi'nde depo kiraladı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına götürdü. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, nem oranı kurtaran ve koşullara uygun olarak getirilen fındıklar depolara konuldu. TMO, önceden randevu alan üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 liradan alırken, ilginin ise yoğun olduğu görüldü. TMO tarafından üreticilerin banka hesaplarına ilerleyen günlerde ödemeler yapılacak.

“Çok şükür memnunuz”
Önceden randevu alarak TMO’ya yeni sezonun fındık mahsulünü getiren Abdullah Özcan, “Fındığı topladık, kuruttuk ve emek verdik, bu sene yağmur nedeniyle zorluklar çektik. İnşallah hayırlısı olur. Şuanda serbest piyasa göre burada fiyatlar daha iyi. Dışarıda fiyatlar şuan 24 buçuk lira civarında. İnşallah hayırlısıyla veririz. Çok şükür memnunuz. Ben bugün 12 çuval fındık getirdim” dedi.
Cemal Gündoğdu isimli fındık üreticisi, “Buraya getirmenin sebebi fiyatları daha güzel olduğu için. Emeğimizin karşılığını daha güzel alıyoruz. Serbest piyasada fiyatlar eşit gibi. Ben de emeğimizin karşılığını almak için buraya getirdik. Ben bu yıl TMO’ya ilk defa fındık veriyorum, inşallah memnun olurum” diye konuştu.

“Devletimiz sahip çıkmasaydı belki de fiyatlar 20 liranın altında olacaktı”
Mehmet Kokrmaz da fındık hasadını sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını ve fındıklarını TMO’ya getirdiklerini belirterek, “Allah’a şükürler olsun hasadımızı toplamayı nasip etti. Kurutup bugün de TMO’ya getirdik. Allah devletimizden razı olsun, devletimiz fiyatları belirlememiş olsaydı serbest piyasada fındık fiyatları daha da düşük olacaktı. Devletimiz müdahale etmemiş olsaydı belki de bugün ürün 20 liranın altına düşecekti” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan TMO’nun fındık alımı yoğun bir şekilde sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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