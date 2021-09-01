TMO, Ordu´da fındık alımlarına başladı



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) TOPRAK Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) Ordu'da yeni sezon fındık alımına başlandı. Fındığını TMO´ya satan üreticilere 50 randıman karşılığında kilo başına 26,5 TL ödeme yapılacak.

TMO tarafından Ordu'nun Ünye ilçesinde, yeni sezon fındık alımına bugün başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından levant kalite için 26,5 TL, Giresun kalite fındığın 27 TL´den alınacağını açıklaması üzerine üreticiler, TMO´dan randevu almaya başladı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını bugün itibariyle TMO alım noktasına götürdü. Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kiralanan depoya günün erken saatlerinde gelen üreticiler, fındıklarını satabilmek için sabırsızlandı. TMO görevlileri de ilk olarak fındık çuvallarından numune aldı. Yapılan incelemede, kriterlere uyan fındıkların alımları yapıldı.

TMO PİYASAYI DENGELEDİ

Fındığını TMO´ya getiren üreticilerden Mehmet Korkmaz, "Hükümet, TMO´yu devreye sokarak doğru bir karar aldı. TMO, devreye girmemiş olsaydı tüccarlarda fındık fiyatı biraz daha geri gelirdi. O yüzden piyasayı dengelediler. Verilen fiyat masrafı kurtarmıyor ama yapacak bir şey yok. TMO´ya fındık getirmek için güzelce seçecek ve temizleyeceksin. Fındığın temizse, randıman iyi gelirse fındık fiyatı 26 liranın üstüne çıkıyor. 30 TL´ye bile satılıyor. Arkadaşlarımızın fındıkları 55-56 randıman geldi. Çürük olanların randımanı düşük geliyor" dedi.

Bir diğer fındık üreticisi Hasan Şeker ise, "TMO´nun devreye girmesine baştan çok sevindik. Hakikaten çok güzel bir şey. Serbest piyasada fındık fiyatlarının TMO´nun fiyatının altında olması gayet normal. Çünkü adamlar zaten fırsat kolluyorlar. Tüccar demek fırsatçı demek. TMO´nun 50 randımının üzerindeki fındıklara 1 lira fazla vereceği söyleniyor. İnşallah öyledir. Öyle olursa fena sayılmaz" diye konuştu. DHA-Ekonomi Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-09-01 13:18:42



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