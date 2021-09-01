Meteorolojiden Ordu için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı uyarıda, Ordu’da şiddetli yağış beklendiği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, gece saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların, 3 Eylül tarihine kadar etkili olacağı bildirildi. Aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilen uyarıda, “Beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (metrekareye 2160 kilogram) olarak düşmesi tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.