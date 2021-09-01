Fatsa’da minik öğrenciler için uyum eğitimi başladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, okul öncesi ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1 Eylül3 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek olan uyum eğitimi başladı.

20212022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül’de başlayacak. Fatsa ilçesinde ise okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek olan uyum eğitimi 1 Eylül tarihinde başladı. Devlet okullarında 1’inci sınıflar için yapılacak olan uyum eğitimi için minik öğrenciler ve velileri okul bahçelerini doldurdu. Fatsa Anaokulunda hem minik öğrencilerin hem de velilerin heyecanlı olduğu görüldü. Veliler çocuklarını okula gönderdikleri için heyecanlı olduklarını ifade ettiler.

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