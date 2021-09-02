Ordu’da 28 kişiye kabahat cezası

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Ordu’da son bir hafta içerisinde 28 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem uygulandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 2329 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 4 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye kumar oynamaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kimliğini bildirmemekten, 18 kişiye de korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 23 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Bunlardan 12’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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