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Başkan Tören: “Çalışmalarımızı tamamen öz kaynaklarımızla yerine getiriyoruz”

İHA

Başkan Tören: “Çalışmalarımızı tamamen öz kaynaklarımızla yerine getiriyoruz”

Ordu’nun Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, belediye olarak yürüttükleri çalışmalarda kendi öz kaynaklarını kullandıklarını, kredi ve borç kullanmadan bu hizmetleri devam ettirdiklerini söyledi.
Altınordu Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Meclis Salonu’nda Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddeleri öncesi konuşan Başkan Tören, yapılan çalışmalar ile ilgili meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Tören toplantıda, kendi kaynaklarıyla kendi kaderini değiştirecek bir şehir modelini hayata geçirmek hedefiyle çalıştıklarını söyledi.
Başkan Tören, belediye tarafından hem merkezde hem de kırsalda sürdürülen eş zamanlı altyapı, üstyapı ve yol çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kırsalda devam eden 50 kilometre beton yol seferberliği çalışmalarına fındık hasat sezonu dolayısıyla kısa bir ara verdiklerini ve çalışmaların bu ay kaldığı yerden devam edeceğini belirten Tören, Osmaniye ve Emen Mahallesi ile beton yol çalışmalarının yeniden başlayacağını ifade ederek, “Bugüne kadar Orhaniye Mahallesi’nde başlayan çalışmalarımızla Öceli, Akçatepe, Yukarıtepe, Zaferköy, Bayramlı, Hürriyet, Kuylu, Hacılar, Gümüşköy, Karaağaç, Oğmaca, Kurtulmuş ve Dikence Mahallelerinin ulaşım ağında uzun yıllardır süren çileye beton yol ile son verdik. Çalışmamalarımız bu ay itibariyle kaldığı yerden kesintisiz devam edecek” dedi.

“Çalışmalarımızı tamamen öz kaynaklarımızla yerine getiriyoruz”
Konuşmasında, şehir merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarına da değinen Başkan Tören, “Şu anda Güzelyalı Mahallesi’nde devam eden çalışmamızı müteakiben Bucak Mahallesi’nde alt ve üst yapı çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şehir merkezinde on yıllardır çileye dönüşmüş olan bir soruna de neşter vurduk. Toplu konutlardan oluşan binlerce insanımızın yaşadığı bölgelere ulaşımı sağlayan ham yollarla ilgili hem Karşıyaka da hem de Şahincili Mahallesi’nde önemli bir çalışmayı yerine getirdik. Asfalt ile buluşturduğumuz yollarda vatandaşlarımızın toz topraktan kaynaklanan çilesine son verdik. Hem alt yapı hem üst yapı hem de kaldırım çalışmaları ile kedi parolamız olan kendi öz kaynaklarımızla kredi, borç kullanmaksızın bu çalışmalarımızı yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Tören konuşmasında, Cumhuriyet Mahallesi’nde sene sonuna kadar toplam 7 kilometrelik bir asfalt yol yapımı çalışmasını da tamamlayacaklarını belirterek, burada uzun yıllardır sorun yaşayan vatandaşların sıkıntısını çözeceklerini belirtti.

“Öğrenciler için kırtasiye desteği”
Eğitimin ve eğitimli nesillerin yetişmesinde desteklerinin süreceğine de dikkat çeken Tören, “Eğitim çalışmalarıyla ilgili her yıl zengin ve ihtiyaç sahibi ayrımı yapmaksızın ilköğretime yeni başlayan çocuklarımıza destekte bulunuyoruz. Bu yıl da yine Altınordu Belediyesi olarak eğitim ve kırtasiye yardımı konusunda çocuklarımızın yanında olacağız. Altınordu Belediyesi Ceren Özdemir Kreşi ve Masal Evi’nin eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ve insana yakışır iş ve geleceğin mesleklerinin öğretileceği Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezi de tamamlandı” diye konuştu.
Altınordu Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısı gündem konularının görüşülüp karara bağlanmasıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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